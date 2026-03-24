Франческа та Мікаела зблизяться після смерті Джо

У центрі сюжету майбутнього п’ятого сезону популярного серіалу «Бріджертони» буде Франческа та родичка її померлого чоловіка Мікаела. Про це стало відомо з трейлеру, опублікованого 24 березня.

«Коли проводиш стільки часу з персонажкою, ти щиро хочеш, щоб вона була щасливою. Тому я з нетерпінням чекаю, коли [Франческа] відчує, що заслуговує на любов. [Вона] опинилася у такому жахливому становищі. Я дуже рада, що вона відчує себе коханою… і відчує, що вона – цілісна», – розповіла виконавиця ролі третьої доньки родини Бріджертонів Ханна Додд.

У четвертому сезоні Франческа втрачає коханого чоловіка Джо (Віктор Аллі), який раптово помирає. Вона тужить за шлюбом, вагітністю, якої вона не мала, і за майбутнім, яке тепер зникло. Мікаела (Масалі Бадуза), зі свого боку, втратила найближчого родича. Події п’ятого сезону, в основу якого покладено роман Джулії Квінн «Коли він був розпусним» (When He Was Wicked), розпочнуться через два роки після цього. Проживаючи горе, жінки зближуються, і нове кохання дозволить їм знайти зцілення.

«Бріджертони» – американський історичний романтичний телесеріал. Його сюжет розгортається в альтернативній Великій Британії початку XIX століття. Сюжет розгортається навколо родини Бріджертонів та їхніх любовних історій.