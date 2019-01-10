Стали відомі імена півфіналістів нацвідбору на «Євробачення-2019»

У півфіналах національного відбору на «Євробачення-2019», які пройдуть 9 та 16 лютого, виступлять 16 учасників. Їх імена оголосили 10 січня телеканали СТБ та Ua.Перший. Деякі виконавці, такі як Kazka чи Tayanna, уже намагалися потрапити на Євробачення. Деякі пробуватимуть свої сили вперше.

«Національний відбір знов тішить дуже якісним складом виконавців і абсолютно різними жанрами. Традиційно до нас прийшли нові, молоді й цікаві артисти, зі своїм музичним баченням і вже сформованою популярністю. Є серед учасників і ті, кому минулого року на етапі кастингу удача не посміхнулася. Приємно, що вони не склали руки, а прислухалися до наших порад і використали цей рік, аби підготуватися максимально якісно і професійно. Найцінніше, що знову готові боротися зірки, які вже мають досвід участі в цьому непростому відборі. Адже справжній артист завжди буде йти до кінця. Я бажаю всім півфіналістам удачі в цій непередбачуваній боротьбі за путівку в особливий світ музики – конкурс Євробачення", – зазначає музичний продюсер Національного відбору Руслан Квінта.

Півфіналістами стали:

Braii

Freedom jazz

Kazka

Yuko

The Hypnotunez

Laud

Tayanna

Brunettes Shoot Blondes

Vera Kekelia

ЦеШо

Ivan Navi

Anna Maria

Bahroma

Letay

Кira Mazur

Khayat

Жеребкування відбудеться 22 січня, тоді й стане відомо, хто з виконавців виступить у першому, а хто у другому півфіналі.

Склад журі вже визначено. З 9 лютого в прямих ефірах оцінювати виступи учасників і разом з глядачами обирати пісню, яка представить Україну на Євробаченні, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Нагадаємо, в жовтні цього року СТБ і UA:Перший повідомили про продовження співпраці з проведення національного відбору на Євробачення.

Фінал національного відбору відбудеться у прямому ефірі 23 лютого.

Переможець нацвідбору представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019», який відбудеться в Ізраїлі у травні цього року.