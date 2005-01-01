Стало відомо, де рівненський «Верес» гратиме наступного сезону

«Верес» може проводити домашні матчі у Млинові

Народний клуб «Верес», який фактично помінявся місцями з ФК «Львів», визначився з бюджетом команди на наступний сезон. Підібрано і місце, де команда виступатиме, поки на рівненському стадіоні «Авангард» триває реконструкція.

Новий сезон рівненський «Верес» розпочне у другій лізі чемпіонату України з футболу. Товариство з обмеженою відповідальністю «Народний футбольний клуб «Верес-Рівне», яким керуватиме Євген Донцов, проходить атестацію в Федерації футболу України для отримання необхідної ліцензії, йдеться в повідомленні на сайті клубу.

Як заявив президент громадської спілки Народний клуб «Верес-Рівне» Олексій Хахльов, команді на наступний сезон треба 7-8 мільйонів гривень. Наразі клуб веде перемовини із можливими спонсорами та шукає нових партнерів.

«Представники клубу наразі ведуть перемовини із власниками усіх футбольних стадіонів у Рівненській області. Найбільш імовірний сьогодні варіант – селище Млинів, де існує хороша база, а стадіон завершили реконструювати у минулому році. Наразі є попередня домовленість із головою Млинівської об’єднаної територіальної громади про те, що «Верес» зможе грати там домашні матчі чемпіонату України безкоштовно», – йдеться в повідомленні Хахльова.

Поки ж не вирішено, хто очолить команду. Клуб веде перемовини із Володимиром Гоменюком, який може увійти до тренерського штабу команди. А також – із Орестом Балем, якого збираються запросити на посаду спортивного директора. З кандидатурою головного тренера команди – поки не визначилися. Клуб розпочинав нові перемовини із Юрієм Віртом. Тренер попросив дати йому час на роздуми.

Щодо рівненського стадіону «Авангард», то виникла затримка з його реконструкцією. Причина у тому, що вартість реконструкції зросла зі 153 млн грн до 230 млн грн. Відтак така зміна зараз проходить повторну державну експертизу, адже реконструкція відбувається за гроші місцевого бюджету.