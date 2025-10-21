Перший будинок ЖК MHouse вже готується до здачі

Вибір житла для купівлі часто супроводжується сумнівами, адже хочеться знайти ідеальний баланс між якістю, ціною і часом переїзду. На вулиці Миколайчука у Львові компанія «Інтергал-Буд» будує затишний квартал MHouse. У цьому проєкті від девелопера з 22-річним досвідом стартував продаж квартир в третьому будинку. Розповідаємо, чому помешкання в цьому будинку може стати ідеальним варіантом для тих, хто в пошуку власного житла.

Переваги житла в новобудові

Купівля квартири в новобудові має низку переваг – технічних, фінансових, інфраструктурних і навіть психологічних, адже тут кожен може облаштувати життя по-своєму і розпочати його нову щасливу сторінку.

Житло в будинку, зведеному за останніми сучасними технологіями, гарантує, що в найближчі десятки років тут не доведеться замінювати труби водопостачання чи електричну проводку, а ліфт працюватиме без перебоїв.

Новобудови – це про:

сучасні технології і матеріали будівництва;

нові комунікації, енергоощадність та енергоефективність;

зручне планування, комфортні площі квартир;

безпеку – закриті двори, відеонагляд, охорона;

підземні паркінги та зелені зони у дворі.

Однією з найбільших переваг новобудов є також розвинена інфраструктура житлового комплексу, адже ще на стадії планування забудовник вивчає попит і потреби людей та проєктує дитячі і спортивні майданчики, освітні заклади, магазини, аптеки, салони краси, пекарні і магазини.

Якщо говорити про фінансові переваги купівлі квартири в новобудові, то більшість девелоперів пропонують вигідні умови розтермінування, а на старті продажу помешкання коштують дешевше, ніж в уже зведеному будинку. Це дозволяє не відкладати мрію на потім і планувати своє майбутнє.

Що пропонує Шевченківський район Львова

Вулиця Миколайчука, де зводиться затишний квартал MHouse, розташована в одному з найбільших районів Львова. Цей район пропонує мешканцям розвинену освітню й медичну інфраструктуру, офісні центри, торговельні і розважальні заклади, необхідні для задоволення щоденних потреб комфортного життя.

Львів’яни часто називають цей район «ближнім центром». По-перше, тут чудове транспортне сполучення і до центру Львова можна дістатися всього за 20 хвилин. Для любителів двоколісних – зручні велодоріжки. По-друге, в цьому районі Львова органічно поєднуються історія та сучасність – зразки архітектури минулого та новозбудовані комфортні будинки.

Шевченківський район також радо пропонує мешканцям свої зелені зони – від прогулянкових скверів до великих парків, як-от парк 700-річчя Львова, Замарстинівський і Малоголосківський лісопарки.

Важливо і те, що район і надалі активно розвивається – міськрада Львова планує запустити сюди трамвай, тут з’являються сучасні громадські простори і спортивні зони, очікується і реконструкція самої вулиці Миколайчука. Все це стає магнітом для місцевих бізнесів, що готові пропонувати мешканцям різноманітні послуги.

Чим особливий ЖК MHouse

ЖК MHouse – це малоповерхове житло комфорт-класу в тихому зеленому районі Львова. Три семиповерхові будинки з мінімалістичною архітектурою, продуманим зонуванням закритого двору та комерцією на перших поверхах стануть чудовим домом.

Перший будинок в ЖК MHouse вже практично готовий, тож ті, хто оберуть квартири в третьому будинку, можуть на власні очі оцінити якість і темпи будівництва. Важливо й те, що до завершення будівництва наступних черг і переїзду нових мешканців, ЖК матиме вже готову й обжиту інфраструктуру, що облаштовується разом із завершенням першого будинку.

Концепція затишного кварталу MHouse базується на створенні унікального місця, що поєднує затишок сімейного дому з усіма вигодами і комфортом сучасного міста. Поруч з ЖК MHouse є усе необхідне – садочок, школи, лікарні, магазини, кафе, парки і сквери для екологічного відпочинку біля дому.

Зелені зони у дворах ЖК MHouse стануть чудовим місцем для відпочинку

У будинках ЖК MHouse також будуть естетичні вестибюлі, просторі холи, зручні пандуси та заїзди у будинки, місця для зберігання дитячих візочків в кожному під’їзді. А в підземному паркінгу – облаштовані зони укриття з окремим санвузлом, душовою та баками запасу води.

ЖК MHouse – це:

комерційні приміщення для закриття базових щоденних потреб;

місця для дозвілля для дорослих і дітей;

закритий від машин двір;

спортивні майданчики й прогулянкові алеї;

підземний паркінг;

резервне живлення ліфтів і місць загального користування.

Квартири з терасами, де буде затишно рідним і друзям

Компанія «Інтергал-Буд» – один з найбільших девелоперів в Україні, що працює на ринку з 2003 року. На своїх об’єктах компанія приділяє особливу увагу якості будівництва на кожному етапі: від вибору матеріалів до фінального оздоблення. Адже будівництво – це не лише про швидкість, а й про надійність.

Будинки від компанії «Інтергал-Буд» зводяться за монолітно-каркасною технологію, що забезпечує міцність і надійність конструкцій.

ЖК MHouse чекає на своїх мешканців

Дізнатися більше про доступні варіанти житла в третьому будинку ЖК MHouse можна у відділі продажу компанії «Інтергал-Буд» на площі Старий ринок, 8 або за номером +38 (067) 979 0022, або за посиланням.