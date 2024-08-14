Триває робота над фільмом «Мавпа», який заснований на однойменному оповіданні Стівена Кінґа. Режисером фільму жахів є Осґуд Перкінс («Довгоніг»), знімались Тео Джеймс (трилогія «Дивергент»), Елайджа Вуд ( «Володар перснів»), Тетяна Маслані(серіал «Жінка-Галк: Адвокатка»), Крістіан Конвері (серіал «Ласун») та інші.

«Мавпа» розповідає про братів-близнюків Білла та Холла (обох грає Джеймс), які знаходять стару іграшку їхнього батька на горищі будинку свого дитинства. Коли починається низка жахливих смертей, брати вирішують викинути мавпу та жити далі. Але коли таємничі смерті починаються знову, брати возз’єднуються, щоб знайти спосіб знищити мавпу назавжди, перш ніж вона почне вбивати знову.

У написанні сценарію взяв участь Стівен Кінґ. Прем’єра «Мавпи» відбудеться в кінотеатрах 20 лютого 2025 року.