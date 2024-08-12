Меґан Фокс грає роль андроїда Еліс

Кінокомпанія Millennium Media випустила трейлер науково-фантастичного трилера «Непокірна Еліс» з Меґан Фокс («Трансформери») у головній ролі.

Цього разу вона грає роль андроїда Еліс, яку купує як помічницю Нік, щоб впоратися з хатньою роботою, поки його дружина Меггі перебуває у лікарні. Втім, дуже швидко жінка-робот настільки прив'язується до свого власника, що тепер вона рішуче налаштована усунути головну загрозу їхньому щастю: його родину.

Партнером Меган на знімальному майданчику став італійський актор Мікеле Морроне, найбільше відомий за еротичною франшизою «365 днів». Режисером фільму є С.К. Дейл, який до цього зняв фільм жахів «У пастці» (2021), де також зіграла Меґан Фокс у головній ролі.

В український прокат фільм вийде 29 серпня 2024 року, повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.