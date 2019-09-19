Страховики розповіли про причини суттєвого подорожчання автоцивілки

Автоцивілка подорожчає. Вже з 21 вересня ціна обов'язкового страхування для водіїв в середньому зросте на 10-20%. Нацкомфінпослуг змінила коригуючі коефіцієнти, які впливають на вартість автострахування.

В одній з великих страхових компаній Львова пояснюють: переглянути вартість автоцивілки в великих містах змушені через кількість страхових випадків. Зараз у ціні автоцивілки ключовим є місце реєстрації автомобіля, а не місце прописки його власника. За новими правилами все буде навпаки.

«Львів віднесли до іншої тарифної зони. Оскільки на дорогах Львова різко зросла кількість ДТП. Вартість ремонтних робіт, а також запчастин висока. Окрім того, багато свіжопригнаних автомобілів із Європи та США і це не може не відобразитися і на рівні збитковості», – пояснила представниця страхової компанії «Брокбізнес» Христина Триндяк.

Страховики кажуть: саме автовласники певною мірою і винні в тому, що дорожчає обов'язкове страхування. Оскільки, кількість аварій постійно зростає. Так, до прикладу, з 10 так званих євроблях у аварії потрапляє 8. Для них автоцивілка здорожчає чи не найбільше.

«У Львівській області, в середньому, разом зі Львовом десь 10 тисяч ДТП у рік. Це якраз стало на рівні Одеси, Харкова і Дніпра. Якщо говорити мовою цифр, то середня ДТП зараз обходиться в 17-18 тисяч гривень. Виросли ремонти, машини всі дорожчі стали», – пояснив керівник львівського відділення страхової компанії «Брокбізнес» Віктор Саварин.

Разом із вартістю полісів зростають і ліміти виплат за автоцивілкою. Так, із вересня максимальний розмір компенсації ремонту зросте зі 100 тис. грн до 130 тис. грн, а за шкоду життю і здоров'ю – із 200 до 260 тис. грн.

Львів'янин Андрій Фісунов придбав страхівку ще за старою ціною. Поліс на його авто вже з наступного тижня подорожчає з 890 до 1108 гривень.

«Їжджу я вже з 2008 року. Це вже 11 років. І якось мав велике щастя ні в кого не в'їхати. Хіба були випадки, що заїжджали легенько в моє авто. ДТП зараз є багато.День-через день я катаюсь по справах, то зустрічається постійно. Особливо вночі, коли менший контроль», – говорить львів’янин Андрій Фісунов.

Приємним бонусом для автовласників тепер є електронні поліси автострахування. З ними можна зекономити щонайменше 10%. Та страховики не виключають, що це не останній стрибок цін на автоцивілку. Якщо на дорогах і далі буде стільки ДТП, то з нового року варто чекати чергового стрибка тарифів. І найдешевша автоцивілка може сягнути і 1,5 тис. грн.