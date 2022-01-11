Правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок «ковідного фонду», на 2022 рік в законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн, а на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд грн.

«Президент доручив уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого. Підкреслю, не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби», – написав Монастирський у Facebook у вівторок, 11 січня.

Він зазначив, що кошти для такого підвищення заробітних плат вдалось отримати завдяки спецоперації «Акциз». Її розпочали проти нелегальної реалізації підакцизних товарів з 1 листопада минулого року. Це, за інформацією податківців, тільки за два останні місяці 2021 року забезпечило надходження додаткових 2,3 млрд грн.

Також Монастирський зазначив, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло.

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні відбувся всеукраїнський страйк патрульних поліцейських. Вони вимагали підвищення заробітної плати. У рамках страйку поліцейські формально виходили на роботу, але ігнорували частину своїх обов'язків. Наприклад, вони не складали адмінматеріалів за несуттєві порушення ПДР та громадської безпеки (наприклад, вживання алкоголю в громадських місцях чи куріння у заборонених місцях). Замість складання адмінматеріалів патрульні обмежувалися усним зауваженням. Це не стосувалося порушень, що спричинили серйозні ДТП або водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або водіїв без прав, а також викликів за номером 102.

Крім того, раніше на сайті президента опублікували електронну петицію з вимогою підвищити поліцейським зарплату. 30 грудня вона набрала 25 тис. голосів, необхідні для того, аби її розглянув президент.