Стрільці показали, як облаштовують побут після пожежі на львівському СКА

Після того, як 10 червня полум’я знищило величезний шмат приміщень на СКА, спортсмени налагоджують побут і відновлюють тренування. Вогонь пошкодив лучне поле, тири з дистанціями 25 і 50 метрів і приміщення для стрільби по рухомій мішені.

Закрите лучне стрільбище вигоріло вщент, тож «робін гуди» перенесли обладнання у легкоатлетичний манеж, де відтепер і будуть вправлятися.

Знайшли нове пристанище і кульовики. Зброю, набої та установки вони переносять у сусідній корпус. Старший тренер збірної України з кульової стрільби Степан Старінський розповідає: «Зброя вся збережена 100%, тому що вона була на першому поверсі. Там не було вогню, тільки вода. Електронні установки демонтували з підвального приміщення, де в нас дистанція на 10 метрів була».

Стрільці швидко обжилися на новому місці і вже активно тренуються. Вправляються на дистанції 10 метрів. Цього тижня Львів мав приймати Кубок України з олімпійських вправ. Однак пожежа змусила скасувати старти.

Вогонь завдав чимало труднощів і збірникам, які готуються до світової першості. Чемпіон юнацької Олімпіади Павло Коростильов каже: «На чемпіонаті світу буде 6 вправ, а я готую зараз тільки одну. Можна взагалі не їхати на той чемпіонат світу. Хоча, думаю, будуть якісь збори закордонні або щось придумаємо тут».

Спортсменам, які стріляють по рухомій мішені, із тренуваннями пощастило ще менше. Чемпіон світу серед юніорів Ігор Кізима розповідає: «Змоги тренуватися немає, як мінімум, тому що проходить навчально-тренувальний збір для стрільби з гвинтівки, пістолета. Тобто вони зайняли весь тир, і ми їх турбувати не хочемо. Коли вони вже поїдуть, будемо думати, де нам розміщатися».

На своїй Facebook-сторінці міністр спорту Ігор Жданов запевняє, що, об’єднавши зусилля із Міністерством оборони, зможуть відновити стрілецький корпус. Окрім того, стрільці просять помочі у небайдужої громадськості.

А у четвер, 14 червня, на СКА відбудеться комісія, яка і має встановити, які приміщення ще можна відновити.