У Львові загасили масштабну пожежу на території спорткомплексу СКА

Будівля, у якій сталася пожежа

У неділю, 10 червня, о 2:26 виникла пожежа у Львові на вул. Клепарівській, 39а, на території спорткомплексу СКА.

Як повідомили в прес-службі ГУ ДСНС Львівщини, пожежа виникла у 3-поверховій адміністративній будівлі та стрілецькому тирі на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Площа будівлі становить 4 400 м2.

До місця події негайно направили пожежно-рятувальні підрозділи, які встановили, що горить покрівля по всій площі приміщення.

Фото ДСНС, Назара Балича

Рятувальники винесли із приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю. Водночас, за інформацією активістки Марії Воробець, протягом близько 5 хвилин на території тиру було чути звуки, схожі на постріли патронів.

Пожежники також не допустили поширення вогню на приміщення гуртожитку, розташованого поруч. Із гуртожитку евакуювали 120 мешканців.

До ліквідації пожежі залучили 127 рятувальників, в тому числі 33 курсантів, та 21 одиницю спецтехніки.

Пожежу загасили о 7:50

Пожежу локалізували о 5:35, а в 7:50 загасили. Внаслідок пожежі люди не постраждали.

Додамо, що в квітні, під час зутрічі паломників Тезе на велотреці СКА виникло коротке замикання. Тоді пожежі вдалося уникнути, ніхто не постраждав.