За фактом пожежі у спорткомплексі Міноборони у Львові відкрили кримінальне провадження

Причини пожежі у спорткомплексі Міноборони у Львові розслідуватимуть під керівництвом військової прокуратури

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі на території спорткомплексу Міністерства оборони у Львові на вул. Клепарівській, 39а, яка сталася у неділю, 10 червня.

Провадження відкрите за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу. Досудове розслідування здійснює Шевченківський відділ поліції ГУ НП у Львівській області, а процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону, повідомив військовий прокурор Західного регіону Олег Сенюк.

За його інформацією, зараз триває комплекс слідчих дій, за результатами яких встановлять заподіяну матеріальну шкоду військовому майну.

Тим часом міністр молоді та спорту України Ігор Жданов припустив, що на території спорткомплексу Міноборони у Львові могли вчинити підпал.

«У комплексі, який ми відкрили два роки тому, був сучасний тир, тут також займалися лучники. Частина бази тепер непридатна до експлуатації. Чекаємо остаточних висновків правоохоронних органів щодо причин пожежі. Не виключено, що це був підпал», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, пожежа на території навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони у Львові виникла о 2:26. Вогнем був знищений дах та приміщення на першому та другому поверхах адмінбудівлі та першого поверху стрілецького тиру. Рятувальникам довелося евакуювати 120 людей з гуртожитку, винести зброю і патрони з тиру. Пожежу загасили о 7:50.