На Стрітення Господнє існує кілька важливих традицій

Стрітення Господнє – це одне з найдавніших та найважливіших християнських свят, яке святкують на початку лютого. Це свято символізує зустріч Ісуса Христа, немовляти, з праведним старцем Симеоном, і відзначається як важливий момент у житті Спасителя та всього людства. У цей день віряни не лише згадують біблійну подію, але й шанують народні звичаї, що склалися навколо цього свята. Про значення Стрітення, його історію, традиції та прикмети пише УНІАН.

Коли святкують Стрітення Господнє в 2025 році

За новим стилем святкування Стрітення Господнє припадає на 2 лютого, хоча за старим стилем свято відзначалося 15 лютого. Це одне з фіксованих свят у церковному календарі, тому його дата не змінюється від року до року. В народі цей день часто асоціюється з перехрестям зимової та весняної пори, коли зима зустрічається з літом, і починається перехід до тепліших днів.

Стрітення Господнє – значення свята

Стрітення Господнє, що в перекладі означає «зустріч», відзначає подію, описану в Біблії, коли 40-денний Ісус зустрівся з праведним старцем Симеоном в Єрусалимському храмі. Ця зустріч стала здійсненням пророцтва для Симеона, який отримав від Святого Духа обіцянку, що не помре, поки не побачить Спасителя. Стрітення символізує важливий момент, коли людство, яке чекало приходу Месії, зустріло Бога у особі Ісуса.

Традиції та звичаї на Стрітення

На Стрітення Господнє існує кілька важливих традицій. Зокрема, у цей день віряни часто відвідують церкву для молитви та освячення свічок і води. Свічки, освячені на Стрітення, називаються громничними, і їх ставлять вдома для захисту від негоди, пожеж та інших лих. Вірять, що ці свічки оберігають від весняних паводків і морозів, а також допомагають захистити посіви.

Ще одна традиція полягає в тому, щоб на Стрітення збирати воду з трьох колодязів, яку використовували для лікування хворих, окроплення худоби та купання дітей, адже ця вода вважалася цілющою і здатною зцілювати.