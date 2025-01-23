Присвятіть вечір виготовленню традиційного українського святкового декору

Стрітенська свічка – традиційний український атрибут свята, що відзначатимемо 2 лютого. Зробити Стрітенську свічку з вощини або ж, як ще кажуть, катану свічку своїми руками – дуже просто. Даємо перелік необхідних для виготовлення такої свічки матеріалів і покрокову інструкцію для виготовлення декорованої і різьбленої Стрітенської свічки.

Матеріали для виготовлення Стрітенської свічки з вощини

Щоб зробити вдома Стрітенську свічку з вощини, вам знадобляться:

вощина з бджолиного воску – кілька кольорових або натуральних листів;

бавовняний гніт або скручена нитка;

килимок або дошка для робочої поверхні;

сухоцвіти для декору;

фігурні каттери або ніж для виготовлення різьбленої свічки;

восковий лист для різьбленої свічки;

шматочок воску для вощення гноту;

ємність, щоб розтопити віск на пару.

Придбати матеріали для виготовлення Стрітенської свічки з вощини можна у місцевих пасічників чи в спеціалізованих магазинах. Також їх можна замовити в онлайн-магазинах – подекуди можна зустріти готові набори.

Важливо обрати надійного продавця вощини – вона має бути з натурального бджолиного воску, без домішок. Недобросовісні виробники можуть додавати у бджолиний віск парафін, що небезпечно для здоров’я і може викликати алергію, особливо – у дітей.

Секрети виготовлення Стрітенської свічки з вощини

Вощина в холодну пору року може бути досить крихкою, тому беріться до роботи лише коли вона нагріється до кімнатної температури. Додатково нагріти вощину для більшої пластичності можна просто руками чи феном. Вощина має бути пластичною, але не текти і не м’ятись.

Для свічки з вощини важливо правильно підібрати гніт, щоб вона довго і рівномірно горіла, не «плакала» і не затухала. Зазвичай, продавці можуть підказати правильний розмір, потрібний саме для ваших свічок. Базове правило таке – на велику свічку з цілого листа вощини потрібно взяти гніт діаметром не менше 2 мм, бажано – плетений.

Ще одне важливе правило в підборі гноту для свічки з вощини – це колір самої вощини. Якщо вона натуральна і не фарбована, то потрібен буде дещо менший гніт, для фарбованої вощини беруть трохи товстіший гніт, а якщо вощина з шиммером – мерехтить – то потрібен ще більший діаметр гноту.

Бавовняний гніт перед використанням потрібно провоскувати. Для цього розтопіть на водяній бані шматочок воску і опустіть в нього гніт. Щоб свічка з вощини виглядала більш естетично, візьміть шматочок кольорової вощини, з якої робитимете свічку, добре нагрійте його в руках і «заліпіть» кінчик гноту – тонко і рівномірно.

Також важливо часто підрізати гніт під час горіння свічки – кожні 15-40 хвилин. Це необхідно для того, щоб свічка горіла довше і рівномірніше. Довжина гноту не має перевищувати 5 мм.

Як зробити Стрітенську свічку з вощини своїми руками

Свічки з вощини ще називають катаними – за способом виготовлення. Тут все просто:

покладіть лист вощини (для невеликої свічки – половину) на килимок або дошку;

з одного краю викладіть і добре притисніть провощений гніт, трохи довший за ширину листа;

акуратно і рівномірно скатайте свічку – не поспішайте і стежте, щоб краї листа були рівними.

Чим лист вощини щільніше і більш рівномірно скручений, тим довше буде горіти свічка.

Деякі майстри кладуть на лист вощини перед скаткою ароматні трави та квіти – звіробій, ромашку тощо. Запах трав під час горіння змішується зі запахом бджолиного воску і створює приємну атмосферу в домі. Проте пам’ятайте, що трави і квіти можуть загорітися – це небезпечно. Тож візьміть буквально кілька гілочок чи листочків і розташуйте їх так, аби вони не торкалися гноту.

Різьблена Стрітенська свічка з вощини

Майстерня My Candle Art пропонує урізноманітнити Стрітенську свічку додаванням різьблених елементів.

Скатайте з вощини свічку трохи меншу за бажаний остаточний розмір. Візьміть восковий лист потрібного кольору, трохи нагрійте його феном для пластичності і акуратно припасуйте встик до вже скатаної частини свічки.

На стрічці вощини, що лишилася, вирізьбіть бажаний візерунок і так само повільно та акуратно припасуйте її до шару свічки з воскового листа і поверх нього.

Як декорувати Стрітенську свічку з вощини

Якщо здається, що виготовлення катаних свічок надто просте і тут немає простору для фантазії, то проявити творчі навички завжди можна під час декорування Стрітенської свічки.

Для декору можна використовувати:

мереживо;

тканину;

сухоцвіт;

сушені кільця цитрусових;

палички кориці.

Саме декор допоможе зробити свічку унікальною.

Правила безпеки

Свічки з вощини можуть бути такими ж небезпечними, як будь-які інші. Тому під час їх запалювання потрібно дотримуватися правил безпеки:

запалюйте свічку лише в підсвічнику;

свічка має бути добре зафіксована, щоб не впасти під час горіння;

перед запалюванням потрібно прибрати зі свічки весь декор.

Стрітенська свічка з вощини або катана свічка – це творчий, екологічний і корисний для здоров’я спосіб підтримати українські традиції.