Щоб виготовити свічку, вам знадобляться кілька простих матеріалів

Свічки не лише створюють атмосферу затишку, але й можуть стати справжнім порятунком під час вимкнення світла. Якщо ви хочете, щоб ваша свічка горіла довше, є кілька простих таємниць для її виготовлення. Dorothy поділилася порадами, як створити свічку, яка буде горіти дуже довго.

Необхідні матеріали

Щоб виготовити свічку, вам знадобляться кілька простих матеріалів, які можна знайти вдома. Ось що потрібно для роботи:

соєвий віск – 250 г;

деревʼяний гніт;

аромаолія (будь-яка, на ваш вибір) – 20 г;

термометр;

пітчер для воску;

cтакан;

лопатка для перемішування;

паперові рушники;

спирт;

ножиці.

Покрокова інструкція з виготовлення свічки

Соєвий віск помістіть у пітчер або іншу ємність. Плавте віск на водяній бані, використовуючи невеликий вогонь. Не потрібно доводити віск до кипіння, достатньо, щоб він поступово розплавився.

Поки віск плавиться, підготуйте тару для свічки. Для цього протріть її невеликою кількістю спирту та витріть насухо паперовим рушником, щоб видалити будь-які забруднення та знежирити поверхню. Це допоможе воску краще прилипати до тари.

Коли віск повністю розплавиться (температура воску повинна бути близько 85℃), додайте ароматичну олію. Для цієї кількості воску використайте 8% аромаолії, що складає 20 г. Обережно перемішуйте протягом 2 хвилин, щоб олія рівномірно розподілилася по воску.

Якщо температура воску охолола до 57℃, можна розпочати заливання його у підготовлену тару. Для фіксації ґноту занурте його разом із тримачем у віск і поставте в контейнер. Таким чином, ґніт залишиться на місці під час заливки.

Дайте свічці повністю охолонути. Коли віск охолоне і затвердіє, обріжте ґніт до довжини 6 мм, щоб він не був занадто довгим при використанні.