Обираючи свічки, враховуйте їхню тривалість горіння, вартість і вплив на здоров’я

Через перебої з електропостачанням експерти радять запастись свічками. Dovidka.info розглянула основні види свічок, їхні переваги та недоліки.

Свічки з бджолиного воску

Ці свічки вважаються найбільш екологічними та безпечними. Такий віск практично не горить, а тільки плавиться. При горінні не залишає кіптяви.

Іноді до складу додають частку парафіну в строгому процентному співвідношенні, щоб не порушити природні властивості воску. Однак якщо на восковій свічці є горизонтальні тріщини та вона легко кришиться – значить, у ній понад 30% парафіну.

Такі свічки коштують дорожче за інші через високу вартість сировини. Час горіння залежить від розміру. Наприклад, найменші такі свічки горять до години.

Свічки з рослинного воску

Рослинний віск буває пальмовий, соєвий, кокосовий, оливковий, рапсовий тощо. Часом зустрічаються суміші рослинних восків. Найпоширенішими свічками з рослинного воску є:

Свічки з пальмового воску. Твердий і нежирний матеріал. Горить практично без запаху. Однак крихкий – його легко зламати. Свічки з соєвого воску. Матово-білого кольору, при нагріванні матеріал стає рідким і прозорим з «молочним» запахом. Свічки з кокосового воску. Дорожчі за пальмові та соєві, горять також довше за інші (1 см – до 5 годин). Однак їх рідко можна знайти у магазинах.

Такі свічки часто бувають ароматизовані, тому варто переконатися, що запах вас не дратує.

Ціни стартують від 100 грн, а час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові свічки

Парафін – продукт перегонки нафти. Без домішок і без додаткового очищення він має неприємний запах. Є свічки, зроблені з парафіну високого очищення, ті, в які додають ароматизатори. Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше кіптяви, буде нерівномірне полумʼя і чорний «наліт» під час горіння.

Варто робити невеликі перерви після застосування та провітрювати приміщення.

Напевно, єдиним плюсом цих свічок є їх дешевизна. Ціна на парафінову свічку найменшого розміру стартує від 20 грн. Час горіння залежить від розміру, однак найменші згорають за пів години.

Гелеві свічки

Виготовляються з гелеподібних мінеральних олій або гелеподібних синтетичних вуглеводнів. Ці свічки безпечніші, ніж ті, які зроблені з технічного парафіну. Але в гелевих свічках є нюанс – декоративний наповнювач. При згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах, до того ж вони легко спалахують і вогонь може стати неконтрольованим. Тому краще купувати гелеві свічки з камінцями, які не займуться.

Час горіння також залежить від розміру, але в середньому свічка згорає за 4 години. Середня ціна на таку свічку 250 гривень.