Апарат, на який зібрали гроші студенти Нью-Йорка, допоможе врятувати цю двотижневу дівчинку

Студенти Нью-Йорка об’єдналися, аби допомогти маленьким українцям. Студентська організація «American Students for Health» університету штату Нью-Йорк в Стоуні-Брук зібрала кошти на сучасний веносканер «AIMVEIN PRO 2.0 PLUS» і спеціальну лампу для ефективного лікування новонароджених дітей.

Одним із організаторів цього збору був 19-річний студент Даніель Разгоняєв. Він народився у США, але українець за походженням. Хлопець, як повідомили в лікарні, разом з друзями дуже хотів допомогти українцям. Вони об'єднали свої зусилля і оголосили збір коштів. Усі гроші, які вдалося зібрати, вони передали у БФ «Крила надії», аби той придбав найнеобхідніший апарат для порятунку маленьких українців. Працівники Фонду купили веносканер і спеціальну лампу для лікування новонароджених.

Директорка Фонду Наталія Ліпська передала веносканер у львівську лікарню св. Миколая, спеціальна лампа ще в дорозі.

Веносканер «AIMVEIN PRO 2.0 PLUS» – апарат, який потрібний для візуалізаціі кровоносних судин у дітей, зокрема, в новонароджених, під час забору крові чи венепункції, бо вени в них майже непомітні. Сканування дозволяє мінімізувати біль й травматизацію дітей під час таких процедур.

Дівчинку, що на фото, звати Настя. Їй трішки більше двох тижнів. Після народження у неї розвинулося одне з найважчих захворювань неонатального періоду – синдром аспірації меконію. Кожні кілька днів Насті встановлюють катетер для введення необхідних ліків. Для цієї крихітки конче потрібний веносканер, аби зменшити кількість проколів та біль.

Такої ж допомоги у Центрі неонатології щодня потребує до 30 немовлят.