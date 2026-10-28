Студенти вийшли на протести через проведення пар на вулиці Медової Печери

У середу, 28 жовтня, близько 10:00 студенти факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка зібралися на протест перед головним корпусом. Студенти вийшли на протест через перенесення навчання із центру міста у корпус на вул. Медової Печери, що орієнтовно за 30 хв їзди від головного корпусу.

Ініціаторами протесту стали незалежна студентська профспілка «Пряма Дія» та самі ж студенти факультету іноземних мов. Під час мітингу студенти заявили, що їх не влаштовує значна віддаленість нового навчального корпусу від центру міста, проблеми з доїздом, антисанітарія, відсутність опалення та неналежні умови для маломобільних людей.

«Мета цього протесту полягає в тому, щоб студенти навчалися в більш комфортних умовах. Нас менше ніж за тиждень до початку навчання повідомили, що ми маємо навчатися в корпусі на вулиці Медової Печери, який розташований на околиці Львова. Туди ходить один автобус. Багато хто їде навіть з інших районів Львова, наприклад з Рясного, і витрачають по дві години лише на дорогу. Навчання триває допізна, а потім ще треба вертатись додому», – повідомив ZAXID.NET студент іноземних мов Павло.

За словами організаторів, попередні зустрічі з керівництвом університету не дали результату, тому студенти вийшли на вулицю вимагати повернення навчання до корпусу у центрі міста.

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Після години протесту до студентів вийшов ректор університету Роман Гладишевський. Він запросив протестувальників на розмову до актової зали університету.

Під час спілкування Роман Гладишевський пообіцяв не проводити навчання увечері у корпусі на вул. Медової Печери.

«Заняття на вул. Медової Печери, 53 після 18:00 не будуть проводити з завтрашнього дня. Друге, що я пропоную, – в другому семестрі цього навчального року не використовувати приміщення на вулиці Медової Печери, 53. Ми не будемо там ставити в розклад занять. А екзаменаційна сесія цього навчального року відбудеться за адресою Університетська, 1 (головний корпус – ред.)», – заявив Роман Гладишевський.

Студенти позитивно оцінили пропозиції ректора. Водночас вони наголосили, що ключовою проблемою залишається розташування корпусу на околиці міста.

Ректор університету повідомив, що наступного семестру адміністрація планує відремонтувати корпус на вул. Медової Печери. Однак, студенти заявили, що сам ремонт не розв’яже проблеми віддаленості корпусу.

«Це найкраще на цей момент рішення, тому що очевидно, що ніхто не мінятиме розклад посеред семестру. Але я все ж надіюся, що потім нас не змусять вчитися на вул. Медової Печери, бо доведеться знову виходити на протест. Наша головна претензія – це саме розташування корпусу», – заявила студентка Діана.