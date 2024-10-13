В український прокат фільм вийде 30 жовтня

Студія DreamWorks уже працює над мультфільмом «Дикий робот 2», хоча прокат першої частини розпочався зовсім недавно. Цю інформацію підтвердив режисер першої частини Кріс Сандерс, проте конкретних деталей не розповів, повідомило видання Deadline.

Стрічка розповідає історію робота, який через аварію корабля опиняється на безлюдному острові. Він має навчитися пристосовуватися до суворих навколишніх умов, поступово вибудовуючи стосунки з тваринами на острові та стаючи прийомним батьком для осиротілого гусеняти.

Світова прем'єра «Дикого робота» відбулася 27 вересня. Збори мультфільму в прокаті вже перевищили 100 млн доларів при бюджеті у 78 млн.

В Україні фільм вийде у прокат 30 жовтня.