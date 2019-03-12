Створений за підтримки Львівської кінокомісії фільм візьме участь у престижному кінофестивалі

КультураК.С,, 12 березня1570

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Створений за підтримки Львівської кінокомісії фільм візьме участь у престижному кінофестивалі
Робота над фільмом тривала три роки

Світова прем'єра документальної стрічки «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» режисерки Надії Парфан відбудеться на кінофествиалі Visions Du Reel. Це один з найголовніших європейських документальних фестивалів, який проходить у Ніоні в Швейцарії із 5 до 13 квітня.

Фільм про співаючих комунальників, який був створений за підтримки Львівської кінокомімсіх та Держкіно України, буде представлений у міжнародному конкурсі середніх та короткометражних картин. Робота над фільмом тривала три роки.

«Маємо честь позмагатися в конкурсі з найцікавішими авторами і авторками зі всього світу. І чого ж там, уперше виходимо на великий екран разом з самим Вернером Херцоґом!», – повідоміла режисерка фільму.

Нагадаємо, що фільм уже отримав три з чотирьох нагород в індустріальній секції міжнародного кінофестивалю в Італії.

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