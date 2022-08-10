Суд задовольнив клопотання львівських прокурорів та арештував корпоративні права та майно трьох підприємств на Львівщині, засновниками яких є громадяни РФ. Арештоване майно на суму понад 35 млн грн передали в управління АРМА.

Як повідомили у середу, 10 серпня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, йдеться про три приватні підприємства, засновниками або бенефіціарами яких є громадяни або юридичні особи РФ, які опосередковано сприяли російській військовій агресії проти України.

У прокуратурі Львівщини уточнили ZAXID.NET, що йдеться про підприємства, що займаються виробництвом меблів, будівництвом та проектуванням у сфері енергетики, вони розміщені у Львові та в двох районах області.

Зокрема, за даними правоохоронців, посадовці меблевого підприємства з Самбірщини упродовж 2020 року недоплатили податків на суму понад 8 млн грн. Суд наклав арешт на частку капіталу цього підприємства, відповідно в державне управління перейдуть фінансові активи вартістю понад 32,8 млн грн.

Крім того, слідство має докази, що доходи підприємства з проектування в сфері енергетики перераховувалися до Росії.

Загалом суд задовольнив клопотання прокурорів про накладення арешту на об’єкти нерухомого майна трьох підприємств на понад 35,3 млн грн.

За цими фактами розслідують кримінальні провадження за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службове підроблення (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 ККУ).