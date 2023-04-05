Приміщення колишнього магазину на вул. Стрийській, 61 було незаконно продане у 2007 році

Львівський апеляційний суд повернув у державну власність приміщення колишнього магазину в багатоповерховому будинку на вул. Стрийській, 61, яке належало Міноборони і було незаконно продано у 2007 році.

«Львівський апеляційний суд задоволив апеляційну скаргу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону щодо повернення до державної власності об’єкта нерухомості на вулиці Стрийській у Львові орієнтовною вартістю 4 млн грн», – повідомили у середу, 5 квітня, у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За матеріалами справи, понад 65 м2 приміщення колишнього магазину, що належало структурному підрозділу Міністерства оборони України, без дозволу оборонного відомства, у 2007 році було продане концерном «Військторгсервіс» приватному підприємству, а потім – ще два рази переходило у власність третіх осіб.

Військові прокурори подали до суду позов, який задоволено у суді апеляційної інстанції. На цей час вживають заходів щодо повернення державі згаданої нерухомості.

У військовій прокуратурі не розголошують адресу приміщення. За даними ZAXID.NET, рішення суду стосується приміщення колишнього магазину в будинку на вул. Стрийській, 61.

Нагадаємо, у 2019 році Міністерство оборони виставило на аукціон приміщення площею майже 240 м2 на вул. Стрийській, 61 у Львові, в якому працює дитяча поліклініка, однак згодом від цієї ідеї відмовилися.