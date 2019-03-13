Суд повернув у власність міста вкрадений за «Аферою століття» львівський завод

Личаківський районний суд Львова повернув у комунальну власність вкрадене за «Аферою століття» приміщення колишнього Львівського заводу будівельних матеріалів загальною площею 4,5 тис. м2. Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівщини, загальна вартість майна становить понад 2,5 млн грн.

6 березня суддя Личаківського райсуду Світлана Леньо задовольнила позов місцевої прокуратури, поданий в інтересах Львівської міськради, та скасувала записи про державну реєстрацію права власності на чотири приміщення колишнього заводу, що розташовані на вул. Півколо, 14 (4,5 тис. м2), та витребувала їх на користь громади міста.

Приміщення на вул. Півколо, 14

Суд погодився з позицією прокуратури, що оспорювані приміщення перебувають у незаконному володінні відповідачів. На рішення суду ще може бути подана апеляція.

У лютому суддя цього ж суду Галина Шеремета відмовилась повернути у власність громади міста низку приміщень, які у 2016 році відчужили за шахрайською схемою, відомою як «Афера століття», та перейшли у власність Ірини Сандул та Людмили Малькової. Серед них були й приміщення цілісного майнового комплексу загальною площею майже 4,5 тис. м2 на вул. Півколо, 14. Юристи Львівської міськради заявляли, що оскаржать це рішення.

Нагадаємо, про аферу, за якою у власність львівських підприємиць Ірини Сандул та Людмили Малькової перейшли десятки комунальних приміщень у Львові, першим повідомив ZAXID.NET у листопаді 2016 року у розслідуванні «Афера століття». Ірина Сандул та Людмила Малькова – це дві львів'янки, які займаються бізнесом, пов'язаним із орендою та продажем нежитлових приміщень.

Юристи Львівської міської ради досі у судах добиваються повернення вкрадених аферистами приміщень у власність громади Львова. Поліція і прокуратура також розслідують справу і навіть мають підозрюваних – Артема Шпоту та Сергія Соболя, які як підставні особи були проміжними ланками у схемі відчуження нерухомості на користь підприємиць. Однак ні Ірині Сандул, ні Людмилі Мальковій досі не оголошено підозру і в них навіть не було проведено обшуків.