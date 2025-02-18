Олег Коцовський займає посаду мера Ходорова близько 15 років

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виправдав мера Ходорова Олега Коцовського у справі про привласнення та розтрату майна в особливо великих розмірах. Мера звинувачували в тому, що навесні 2019 року він передав приватній компанії деревину на суму понад 530 тис. грн.

За матеріалами справи, у квітні 2019 року Олег Коцовський усупереч рішенню Жидачівської районної ради, за яким дерева, видалені за межами населених пунктів у Жидачівському районі, мали бути передані в заклади соціальної сфери, уклав угоду з підрядником ТзОВ «Серед Україна», відповідно до якої фірма зобов’язалася власними силами та за рахунок власних коштів надати послуги з видалення небезпечних та аварійних дерев, а натомість Ходорівська міськрада передала підряднику деревину.

У результаті рубки поблизу автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль –Кропивницький – Знам’янка приватна фірма отримала майже 450 кубометрів ліквідної деревини. Завдані територіальній громаді збитки оцінили у понад 530 тис. грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Мер пояснив, що з 2018 до міськради надходили повідомлення про аварійні дерева на цій дорозі, які загрожували безпеці руху автомобілів. Від імені міської ради були скеровані звернення в компетентні органи для обстеження дерев та отримані дозволи на видалення зелених насаджень.

Зі слів мера, підрядник ТОВ «Седер Україна» погодився провести видалення аварійних дерев, оцінивши свою роботу у 860 тис. грн.

Як пояснив Олег Коцовський, у міської ради таких коштів на згадані роботи не було, тому вирішили віддати видалені дерева як оплату за проведені роботи. На думку мера, такими діями він не завдав шкоди громаді, а навпаки зекономив кошти.

Суддя Василь Бораковський визнав Олега Коцовського невинуватим у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах (ч.4. ст. 191 ККУ) та виправдав його. Цивільний позов прокурора про компенсацію збитків суд залишив без розгляду. На вирок ще може бути подана апеляція.