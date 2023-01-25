Поки вмикали генератори, хірруги працювали при світлі телефонних ліхтарів

Судинні хірурги Львівської обласної клінічної лікарні провели складну операцію 93-річній мешканці Бродів Марії Кавич під час вимкнення світла. Поки вмикались генератори, хірурги хвилин 10 працювали при світлі телефонних ліхтарів. Утім, оперативне втручання пройшло успішно і бабуся вже ходить і продовжує лікування за місцем проживання під наглядом місцевого хірурга.

Жінка двічі потрапляла у відділення судинної хірургії. Уперше два роки тому з тромбозом у підколінно- гомілковому сегменті. Її тоді оперував судинний хірург Борис Дячишин і проблеми вдалося позбутися.

Пацієнтка вже ходить і продовжує лікування за місцем проживання

Цього разу проблема виникла із другою ногою. Під час обстежень у пацієнтки діагностували гостру ішемію, відсутність рухів, субфасціальний набряк. Стояло питання оперативного втручання й ампутації ноги. Та команда судинних хірургів вирішила провести операцію і спробувати врятувати жінці ногу.

Оперативне втручання тривало близько двох годин. Судинні хірурги провели тромбектомію (видалення тромба) з підколінно - гомілкових сегментів і аутовенозною пластикою підколінної артеріі.

«Ми розпочали операцію при світлі, але раптом воно зникло. Ми знали, що зараз воно появиться, бо запрацюють генератори. Але поки їх включали ми приблизно хвилин 10 працювали при світлі ліхтарів від телефонів. А тоді продовжили оперативне втручання вже при світлі від генераторів», – каже судинний хірург Борис Дячишин.

Операція пройшла успішно, лікарям вдалося врятувати ногу 93-річній бабусі. Вона вже ходить і зараз продовжує лікування за місцем проживання.