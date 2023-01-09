Зранку 9 січня вантажне судно MV Glory, що везло понад 65 тис тонн кукурудзи з України до Китаю, сіло на мілину в Суецькому каналі в Єгипті. Про це повідомило «Радіо Свобода» з посиланням на компанію, що обслуговує канал.

Інцидент трапився поблизу міста Кантара в провінції Суецького каналу Ісмаїлія.

«Фірма повідомила, що три канальних буксири намагалися зрушити судно. Офіційні особи не повідомили подробиць про те, що спричинило аварію. Частина Єгипту, включно з його північними провінціями, у неділю, 8 січня, пережила хвилю поганої погоди», – йдеться у повідомленні.

Супутникові дані, проаналізовані Associated Press, показали, що Glory перебуває на односмуговій ділянці Суецького каналу на південь від Порт-Саїда у Середземному морі.

Пізніше Leth Agencies опублікувала графіку, за якою свідчить Glory перебуває навпроти західного берега каналу в напрямку на південь, а не поперек каналу. Згодом судно відбуксирували, а рух каналом відновили.

Це вже не перше судно, яке сіло на мілину у Суецькому каналі. Зокрема великий контейнеровоз Ever Given під панамським прапором врізався у берег на односмуговій ділянці каналу в березні 2021 року, перекривши водний шлях на шість днів.

Блокування створило величезний затор, який для глобальної торгівлі спричиняла втрати на суму 9 мільярдів доларів на день.