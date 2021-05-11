Суецький канал залишався заблокованим щонайменше шість днів через застягле судно

Адміністрація Суецького каналу планує розширити та поглибити південну ділянку торговельного шляху. Все через інцидент із контейнеровозом Ever Given, який в тому ж місці сів на мілину та майже на тиждень перекрив рух в каналі. Про це повідомило інформагентство Reuters в вівторок, 11 травня.

Голова правління Суецького каналу Усама Рабі розповів про плани розширити південний 30-кілометровий відрізок шляху на 40 метрів, а також поглибити його на 2 метри.

Зі слів президента Єгипту Абделя Фаттах Ас-Сісі, ідея розширення Суецького каналу розглядалася ще раніше, однак вона стала ще більш актуальною після інциденту із контейнеровозом Ever Given. Він розраховує, що новий проект із розширенням ділянки буде завершений за 2 роки.

Заблокований Суецький канал: що відомо

Контейнеровоз Ever Given сів на мілину у південній частині Суецькому каналі 23 березня тим самим заблокував рух суден по одному з найважливіших світових судноплавних маршрутів. Контейнеровоз завдовжки 400 метрів, який йшов під прапором Панами в нідерландський порт Роттердам з Китаю, став поперек каналу, а його ніс і корма застрягли по обидва боки водного шляху

27 березня контейнеровоз зрушили з місця. Повністю зняти з мілини вдалося лише 29 березня. Канал залишався заблокованим шість днів. Після цього Єгипет заарештував судно, поки його власники не виплатять майже мільярд доларів компенсації.

Оператор судна Evergreen повідомив, що контейнеровоз став на мілину випадково, а причиною цьому став сильний вітер. Через блокування Суецького каналу судном ціни на нафту почали зростати. Щодня через нього не могли товари на суму 9,6 млрд доларів.