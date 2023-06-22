Перші операції пацієнтам, що постраждали від війни. у Центрі планують провести вже у жовтні

Суперсучасний реабілітаційний центр Superhumans Center відкриває чергу пацієнтів у відділення реконструктивної хірургії. Записатись у чергу можуть люди, які отримали мінно-вибухові, вогнепальні чи інші травми обличчя і шиї з ушкодженням кісток щелепно-лицевої ділянки, дефектами м’яких тканин обличчя, ротової порожнини, очної ямки, деформаціями носа, зовнішнього вуха, повідомило 22 червня МОЗ України.

У липні спеціалісти Центру розпочнуть консультації пацієнтів разом із французькими хірургами, а у жовтні планують виконати перші операції.

«Наша справа не може чекати, адже ми знаємо, чого вартує кожен день для людини із важкими травмами війни. Тому, не зважаючи на те, що наше хірургічне відділення на етапі підготовки та запуску в експлуатацію, з допомогою колег з Франції – високопрофесійних хірургів, а також завдяки підтримці МОЗ, ми розпочинаємо набір пацієнтів, які потребують складних хірургічних втручань», – кажуть у Центрі.

Щоб розпочати роботу із медичними фахівцями Superhumans, пацієнту чи його представнику потрібно заповнити простий опитувальник на сайті клініки за посиланням та очікувати на зворотній зв’язок. Спеціалісти зв’яжуться із потенційним пацієнтом протягом тижня та нададуть усі подальші інструкції.

Нагадаємо, Superhumans – це український проект, мета якого – залучити в країну ультрасучасні світові технології та інноваційні рішення, які дадуть змогу постраждалим від війни українцям, не виїжджаючи за кордон, отримати найкращі послуги з реабілітації та протезування. Розташовується він у Винниках.