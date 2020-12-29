Світлина львів’янина Романа Бордуна стала найкращим фото 2020 року за версією інтернет-журналу Bird in Flight. Як зазначено на сайті видання, переможця обрала фоторедакторка порталу Льоля Гольдштейн. Це світлина львів’янина Романа Бордуна, яку він зробив у кінці квітня з балкона своєї квартири. На фото зображена сцена похорону біля львівської багатоповерхівки.

«Цей знімок фотограф зі Львова Роман Бордун зробив із балкона своєї квартири в кінці квітня. У труні — його сусід. Церкви були закриті, тому церемонію прощання родичі покійного провели вдома. Фотографію Роман зробив випадково: він просто визирнув із вікна, побачив кадр і натиснув на кнопку камери. Я бачила і більш вражаючі за своїм масштабом або трагедійністю знімки — взяти хоча б репортажі з ковідних лікарень, які публікують світові ЗМІ ще з весни. Але на мій погляд, мало який знімок так лаконічно і переконливо передає дух року, що минає. Труна і люди, які прийшли попрощатися з покійним, справляють не гнітюче, а заспокійливе враження. Так, коронавірус ще не переможений, але сонце світить і життя триває, а отже, є надія, що все буде не так уже й погано», – пояснила Льоля Гольдштейн.

Фото Романа Бордуна (Для збільшення клікніть на зображення)

За словами Льолі Гольдштейн, це фото найкраще передає атмосферу року, що минає. Також вона зазначила, що загалом 2020-ий став роком документальної фотографії.

Bird in Flight — інтернет-журнал, який висвітлює тенденції сучасної фотографії та публікує роботи авторів з усього світу. Видається фотобанком Depositphotos з 2014 року. У 2018 році видання також запустило міжнародний конкурс новаторської фотографії Bird in Flight Prize, у 2019 році — національну премію «Укрсучфото».

Роман Бордун — фотодокументаліст, режисер. Народився у Дрогобичі на Львівщині. Член Української фотографічної альтернативи (UPHA). У 2019 році дебютував як режисер повнометражного документального фільму «Божественні», який виконаний у наївній стилістиці роуд-муві. Зараз живе та працює у Львові.