Світовий банк готує для України позику у розмірі $650 млн

Світовий банк готує фінансову гарантію у розмірі 650 млн доларів США для уряду України у разі виконання ряду зобов’язань. Про це повідомляє прес-служба банку на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначено, що на прохання українського уряду, Всесвітній банк готує 650 млн доларів США позики для підтримки основних реформ, економічного зростання, фіскальної сталості та покращення урядування. Для того, щоб нова операція Світового банку стала можливою, необхідно підтвердження завершення всіх дій щодо розпочатих реформ та сприятлива макроекономічна ситуація.

До основних умов завершення операції відносять завершення усіх реформ і виконання усіх умов Міжнародного валютного фонду.