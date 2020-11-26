Світовий банк готує разом з МОЗ України проект щодо закупівлі вакцин від Covid-19 та обладнання для медзакладів

Світовий банк готує разом з Міністерством охорони здоров’я України проект на майже 100 млн доларів щодо закупівлі вакцин від коронавірусу та обладнання для медзакладів. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми опрацьовуємо всі документи. Насамперед ці кошти буде спрямовано на закупівлю вакцин від Covid-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання», – сказала вона.

Також Шаталова нагадала, що МОЗ реалізувало проект контакт-центру щодо Covid-19, а також завершується спільний проект «Покращення охорони здоров'я на службі у людей» з бюджетом близько 215 млн грн.

«У Вінниці, наприклад, будують новий лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології, при цьому коштом Світового банку закуплять обладнання, і центр повністю облаштують. На Волині будують 28 нових повністю укомплектованих амбулаторій», – розповіла заступниця міністра. Крім того:

на Дніпропетровщині – реконструкція відділень «екстренки», діагностичних відділень 32 амбулаторій сімейної практики, а також закупівля медобладнання;

на Закарпатті – будівництво реперфузійного центру та закупівля обладнання для лікування інфарктів та інсультів, оснащення автомобілів екстреної медичної допомоги;

на Львівщині – створили шість міжрайонних центрів для скринінгу онкології та онкопревенції.

на Полтавщині – закупили велику кількість кардіологічного обладнання, обладнали 35 автомобілів для збору аналізів;

на Рівненщині – реконструкція 38 амбулаторій.

«Загалом Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінно реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 уже ввели в експлуатацію», — резюмувала Шаталова.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що Україна отримає безкоштовно вакцин від Covid-19 для 4 мільйонів жителів. Далі закуповуватимуть бюджетним коштом.