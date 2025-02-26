Капела «Дударик» запрошує на унікальну подію

Улюбленець публіки та знаний далеко за межами України колектив – Національна капела «Дударик» до дня народження Тараса Шевченка готує унікальний мистецький проєкт «Тарас Шевченко: Музика і Поезія». Відбудеться він 9 березня 2025 року о 17:00 у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика, повідомили у пресслужбі Національної капели «Дударик».

Ця подія стане можливістю відкрити для себе нові грані творчості Тараса Шевченка через сучасне прочитання його поезії, нові аранжування та унікальні музичні інтерпретації. Від класики до джазу – такий широкий діапазон музичних стилів дозволить по-новому відчути «тяжкого» Шевченка, його глибину та силу слова.

Поезія видатних українських авторів – Грицька Чубая, Василя Стуса, Віктора Неборака, Юрія Іздрика та Сергія Жадана – стане своєрідним поетичним мостом між поколіннями, розкриваючи актуальність та універсальність української поетичної традиції.

Зокрема, у межах вечора прозвучать такі поезії: «Я знав священика, який був у полоні» – Сергій Жадан, «Інший» – Юрій Іздрик, «Єхидна» – Віктор Неборак, «Цей світ – вертеп» – Грицько Чубай, «Весь обшир мій» – Василь Стус.

Музичне наповнення вечора забезпечить знаменита капела «Дударик». Автор проєкту: заслужений діяч мистецтв України Дмитро Кацал.

З часу заснування у 1971 році, колектив провів понад 3000 концертів, став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка і здобув визнання як одна з культурних візитівок України на міжнародній сцені. Їхні виступи – це не лише музика, але й глибоке занурення в історію та культурну спадщину.

Також у цей вечір на сцені Львівської філармонії виступлять:

Солісти: Дарія Кудрик, Юрко Йосифович, Тарас Різняк;

Дарія Кудрик, Юрко Йосифович, Тарас Різняк; Академічний камерний оркестр « Віртуози Львова » ;

« » Шевченко-Оркестра.

У Національній капелі «Дударик» зазначають, що музика, поезія, відеосупровід, акторське виконання та хорова гармонія зіллються в один потужний мистецький проєкт, що дозволить глядачам по-новому осмислити духовну спадщину Тараса Шевченка та української поезії загалом.

Квитки вже у продажу! Встигніть придбати найкращі місця онлайн за посиланням або у касі філармонії.