За 800 тис доларів, зібранх народом Тайваню і переданх у межах співпраці уряду Тайваню та Першого медичного об'єднання Львова, придбають сучасний ангіограф для міської дитячоїлікарні. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Ангіограф дозволяє не лише проводити високоточну діагностику судин різного діаметру, але й виконувати безпосередні втручання у випадку тромбозу чи розриву судин, інсульту чи інфаркту.

Лікарі Першого медичного об'єднання Львова зазначають,, що маленьких пацієнтів із серцевими патологіями, які потребують термінової допомоги, побільшало, адже частина українських клінік через війну вимушено припинила роботу.

Дитяча лікарня у Львові від початку повномасштабної війни росії проти України постійно приймає евакуйованих поранених діток. За цей час тут пролікували понад 700 маленьких українців.

Окрім того, за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, у Львові започаткували проект будівництва Національного реабілітаційного центру «НЕЗЛАМНІ». Це буде один із найбільш центрів Європи, де постраждалі від війни українці будуть отримувати комплексну реабілітаційну допомогу. Наразі важкопоранених зі Львова відправляють на лікування за кордон, але ці ресурси – обмежені. Тож вже за 9 днів у Львові відбудеться перша донорська конференція спільно із партнерами, які допоможуть збудувати такий центр.