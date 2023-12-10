Журі фестивалю-премії «Гра» оголосила назвала найбільші досягнення українського театру 2023 року. Найкращою виставою названо «Зерносховище» режисера Максима Голенка у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Також Голенка було названо найкращим режисером. Нагадаємо, зараз Максим Голенко є керівником львівського театру імені Марії Заньковецької. Також було відзначено головну художницю театру Юрію Зауличну було відзначено за роботу у виставі «Лісова пісня на полі крові» в Івано-Франківську.
За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм було відзначено «146 зірок, видимих неозброєним оком» львівського театру імені Лесі Українки.
Фестиваль-премія «Гра» проводиться вже вп'яте. Її засновником та організатором є Національна спілка театральних діячів України.
Зважаючи на те, що через воєнний стан у 2022 році «Гра» не проводилася, оргкомітетом було прийняте рішення сформувати лонг- і шортліст, що об’єднав постановки 2021 і 2022 років.
Переможці премії «Гра»
За найкращу драматичну виставу
- «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);
За найкращу камерну виставу
- «Білка, яка прожила 100 років» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);
За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм
- «146 зірок, видимих неозброєним оком» (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
- «Нехай щастить» (Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Тараса Шевченка.
За найкращу жіночу роль
- Віталіна Біблів за роль Фрекен Бок у виставі «Білка, яка прожила 100 років» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);
За найкращу чоловічу роль
- Марк Дробот за роль Книжника Мортка у виставі «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);
За найкращу режисерську роботу
- Максим Голенко за виставу «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);
«За найкращу сценографію»
- Юлія Заулична за сценографію до вистави «Лісова пісня на полі крові» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка);
«За найкраще музичне рішення вистави»
- Станіслав Лозовський та тріо «Веремія» за музичне і звукове оформлення до вистави «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);
Спеціальний приз журі
- Олег Михайлов за п’єсу «Справжня історія Фрекен Гільдур Бок, однолітки сторіччя».