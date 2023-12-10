«146 зірок, видимих неозброєним оком» перемогла в одній з номінацій

Журі фестивалю-премії «Гра» оголосила назвала найбільші досягнення українського театру 2023 року. Найкращою виставою названо «Зерносховище» режисера Максима Голенка у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі. Також Голенка було названо найкращим режисером. Нагадаємо, зараз Максим Голенко є керівником львівського театру імені Марії Заньковецької. Також було відзначено головну художницю театру Юрію Зауличну було відзначено за роботу у виставі «Лісова пісня на полі крові» в Івано-Франківську.

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм було відзначено «146 зірок, видимих неозброєним оком» львівського театру імені Лесі Українки.

Фестиваль-премія «Гра» проводиться вже вп'яте. Її засновником та організатором є Національна спілка театральних діячів України.

Зважаючи на те, що через воєнний стан у 2022 році «Гра» не проводилася, оргкомітетом було прийняте рішення сформувати лонг- і шортліст, що об’єднав постановки 2021 і 2022 років.

Переможці премії «Гра»

За найкращу драматичну виставу

«Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);

За найкращу камерну виставу

«Білка, яка прожила 100 років» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм

«146 зірок, видимих неозброєним оком» (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки);

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

«Нехай щастить» (Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Тараса Шевченка.

За найкращу жіночу роль

Віталіна Біблів за роль Фрекен Бок у виставі «Білка, яка прожила 100 років» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);

За найкращу чоловічу роль

Марк Дробот за роль Книжника Мортка у виставі «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);

За найкращу режисерську роботу

Максим Голенко за виставу «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);

«За найкращу сценографію»

Юлія Заулична за сценографію до вистави «Лісова пісня на полі крові» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка);

«За найкраще музичне рішення вистави»

Станіслав Лозовський та тріо «Веремія» за музичне і звукове оформлення до вистави «Зерносховище» (Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр);

Спеціальний приз журі