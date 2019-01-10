Темою конкурсу льодових скульптур у Львові цьогоріч стане творчість Пінзеля

Упродовж двох днів на площі біля Львівської опери творитимуть 9 скульпторів

11−12 січня у Львові в межах Різдвяного ярмарку відбудеться Конкурс льодових скульптур. На площі біля головної ялинки міста дев’ять скульпторів створюватимуть твори з криги, надихаючись творчістю та образами галицького скульптора середини XVIII ст., представника пізнього бароко і рококо — Іоанна Георга Пінзеля. Адже цьогорічна тема мистецького змагання — «Натхненні Пінзелем». Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Зачинатель Львівської школи скульпторів, Пінзель створював свої шедеври так, що вони й досі вражають неабиякою динамікою, яскравим відображенням емоцій. Вони наче летять у просторі, виконуючи чудернацькі рухи. Серед найвидатніших європейських митців XVIII століття немає скульптора більш загадкового, ніж Іоанн Георг Пінзель, а дослідники тільки-тільки розпочинають шлях до його постаті й загадкової творчості. Тому учасники конкурсу зможуть відтворити скульптури видатного митця, інтерпретуючи їх. Працюючи над крижаними фігурами, митці постараються передати дух мистецтва XVIII ст. в об’ємних композиціях з льоду, який теж має свої неймовірні особливості», – розповіли організатори.

Конкурс триватиме два дні, тож усі охочі зможуть на власні очі побачити, як із брил льоду митці створюватимуть видовищні скульптури.