Новий житловий комплекс у Брюховичах

Сучасна цивілізація рухається до максимального комфорту, якого не знайдеш серед бетонних джунглів та шумних вулиць. Розуміючи цю тенденцію, будівельна компанія SVOЇ DEVELOPMENT на замовлення ТОВ «ЕФ-ЛІНГ» розпочала будівництво житлового комплексу «SVOЇ Parkhouse», розташованого у Брюховичах, поряд зі Львовом, серед особливо привабливого ландшафту.

Житловий комплекс розташований в екологічно чистому середовищі

Локація вдало поєднує і сосновий ліс з пахощами свіжого повітря. Також є парк і озера, що гарантує майбутнім мешканцям незабутні краєвиди з вікон осель у будь-яку пору року.

ЖК «SVOЇ Parkhouse» розташований серед природи

Окрім мальовничих принад, місце розташування ЖК «SVOЇ Parkhouse» має й інфраструктурні переваги: поряд з будинком є ринок, маркет, дитячий садочок та школа. На авто за 7 хвилин можна доїхати до Кільцевої дороги, а за 10-12 – до найближчого супермаркету, торгово-розважального центру та клініки. Отже, спланувати вдалі сімейні вихідні або суботній шопінг із друзями буде легко та зручно.

Сучасна архітектура поєднується з мальовничою природою

Тренд природності втілений не лише у місцевості, де будується ЖК «SVOЇ Parkhouse», а й в архітектурі проєкту. Зокрема, для оздоблення фасадів забудовник використав натуральне дерево, яке, разом з дизайнерськими входами, додає зовнішності будинку особливої естетики та робить його гармонійною частиною простору. Окрім новітніх технологій, у будівництві застосовують кращі матеріали від європейських брендів:

панорамні вікна з енергоощадним багатокамерним склопакетом та якісною фурнітурою;

безшумні ліфти підвищеного комфорту;

індивідуальний двофункційний газовий котел.

Житловий комплекс поєднує сучасні архітектурні рішення

ЖК «SVOЇ Parkhouse» – це безпечна територія та дизайнерський ландшафт

У ЖК «SVOЇ Parkhouse» подбали, аби все необхідне було частиною життя мешканців: від спортивних і дитячих майданчиків з безпечним покриттям до ексклюзивного дизайнерського ландшафту.

У підземному паркінгу є можливість зарядки електромобілів. До того ж він відповідає всім вимогам до об’єктів укриття. Задля безпеки на території ЖК працюватимуть камери відеонагляду, закрита територія перебуватиме під постійною охороною, також передбачено велопарковку та комори для зберігання речей.

На території комплексу є дитячий та спортивний майданчики

Житловий простір, де «почуваєшся своїм»

Плануванню кожного помешкання забудовник приділив максимум уваги. У ЖК «SVOЇ Parkhouse» здійснили справжню еволюцію, перейшовши від концепції побуту до ідеї натхнення. Дім у такому будинку – це не лише повсякденна зручність, а й неймовірна естетика: краєвиди з панорамних вікон та продумане до дрібниць планування кожного квадратного метра.

Тож життя у стилі SVOЇ – це передусім гармонія з оточенням, місце сили й синергія з природою. Це філософія затишку в поєднанні з перевагами заміського життя та доступністю всієї необхідної інфраструктури.

ЖК «SVOЇ Parkhouse» будується швидкими темпами: за 5 місяців вже зведено каркас будинку. Обрати квартиру можна, зателефонувавши у відділ продажів за номером телефону: 073 754 41 00. Або ж, завітавши за адресою: вул. Зелена, 102.

Коли, як не зараз, інвестувати у комфорт власного життя, невіддільною частиною якого буде натхнення, краса природи та справжнє відчуття свободи.

*На правах реклами