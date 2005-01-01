Тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з турніру Roland Garros

СпортОлег Костюк, 1 червня2060

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Тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з турніру Roland Garros
фото з відкритих джерел
Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна вилетіла з тенісного турніру Roland Garros у Франції. Про це повідомляє Twitter турніру.

«Несподіванка! Четверта ракетка світу серед жінок залишає турнір. Еліна Світоліна поступилася у двох сетах румунці Міхаелі Бузернеску – 6:3, 7:5», - прокоментували в Roland Garros.

Кривдником першої ракетки України виступила представниця Румунії Міхаела Бузарнеску, якій для цього вистачило двох сетів - 3:6, 5:7.

Примітно, що в другій партії за рахунку 5:4 Світоліна мала сет-бол (розіграш м'яча, який дозволяє виграти сет), але не використала цей шанс.

Вирішальними виявилися невдачі на першій подачі (лише 47 відсотків виграних м'ячів) і недостатня кількість перемог на активних м'ячах (11 проти 31 у суперниці).

Зазначимо, що за даними жіночої тенісної асоціації Світоліна четверта ракетка світу, в той час як її суперниця Бузернеску - тридцять третя.

Проте у Roland Garros серед українок залишилися Леся Цуренко. 2 червня вона зіграє з 18-ю ракеткою світу, словачкою Магдаленою Рибариковою.

Цуренко наразі 39-а у світовому рейтингу.

20 травня Світоліна виграла престижний тенісний турнір WTA «Premier 5» у Римі з призовим фондом $3,3 млн. У фінальному матчі українка у двох сетах здолала першу ракетку світу румунку Сімону Халеп.

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