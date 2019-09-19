Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку багаторічний лідер (за багатьма показниками) вітчизняної галузі ритейлу – компанія «АТБ-Маркет». Інвестуючи мільйони у новації, підвищення енергоефективності й експериментальні проєкти, в «АТБ» створили власний унікальний формат – український дискаунтер. У таких магазинах пропонують покупцям максимально якісні товари та продукти за найнижчими цінами на ринку. Це оцінили вже понад 3,5 мільйони громадян, у тому числі й мешканці Львова, які щодня відвідують супермаркети «АТБ». Цей показник повсякчас зростає, адже збільшується кількість дискаунтерів мережі. До кінця поточного року планують відкрити не менш як 100 нових магазинів, а у 50 маркетах провести модернізацію. У 2019-му компанія ефективно розширює мапу присутності у західних і південних областях та у столиці.

«Реконструкція та модернізація – це, безумовно, капіталомісткі процеси. Однак такі інвестиції цілком доцільні, адже оновлені дискаунтери приваблюють нових покупців, отже, зростає товарообіг і збільшується середній чек. Після реконструкції знижуються витрати завдяки впровадженню енергоефективних технологій», – розповів Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

В оновлених супермаркетах «АТБ» є відділи «Свіжа випічка», «Свіже м'ясо», «Свіжа риба», встановлені зручні сучасні автомати для приготування кави, свіжих соків, морозива, розширили асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти».

Цього року впроваджують пілотні проєкти з організації відділів «Піца на замовлення» та «Курка-гриль», проводять дослідження щодо підвищення комфорту та рівня сервісу для покупців.

Як й відомі європейські лідери Lidl та Aldi, компанія «АТБ-Маркет» надає пріоритет інвестиціям у новаторські проєкти з енергозбереження та екологічної безпеки. Цікаво, що багато з інноваційних рішень, які сьогодні є нормою для будь-якого українського супермаркету, свого часу були розроблені, протестовані та впроваджені саме в «АТБ». Цю корпорацію «АТБ» вважають першопрохідцем і драйвером вітчизняної торговельної галузі, вона задає стандарти розвитку усьому українському продуктовому ритейлу.

Зараз у 263 населених пунктах 23 областей України цілодобово працюють 1026 комфортних дискаунтерів «АТБ». Вони пропонують клієнтам, яких в «АТБ» прийнято вважати партнерами, понад 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і товарів найвищої якості за цінами, що на 10–15% нижчі за середньоринкові. Більш того, близько третини з них представлено товарами власних торгових марок та власним імпортом. Завдяки бонусній програмі та щотижневим акціям покупці можуть зекономити до 40% від початкової вартості товару та навіть більше. Мільйони українців довіряють «АТБ» не тільки через доступні ціни – не менше значення мають гарантована якість товарів та свіжість продуктів у цих магазинах. Кілька років поспіль супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам загальновизнаного стандарту ISO 22000:2005, який ґрунтується на контролі безпеки продуктів на всіх етапах: сировина, виробництво, транспортування, зберігання у належних умовах. Разом із тим проводять системні внутрішні перевірки та суворі аудити, що дозволяє покупцю бути цілком впевненим у якості товарів з асортименту «АТБ», зокрема й у Львові.