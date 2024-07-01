Діти, літні люди і ті, хто має хронічні захворбювання більше схильні до ризику теплового удару

Синоптики знову прогнозують спеку в Україні, стовпчик термометра у тіні піднімається до 33-35 градусів. Така температура тримається у більшості міст і сіл нашої країни. В останні роки кількість спекотних літніх днів збільшується, це становить небезпеку для всіх людей, а особливо тих, хто має хронічні проблеми із здоров’ям, каже експерт МОЗ Олег Швець.

«Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що створює високі ризики перегріву та отримання теплового удару. Перегрів та теплове виснаження зазвичай не потребують екстреної медичної допомоги, якщо людина має можливість перебувати у прохолодному приміщенні протягом щонайменше 30 хвилин. Натомість, при появі ознак теплового удару, необхідне невідкладне втручання лікарів», – каже експерт.

Ознаки перегріву і як собі допомогти?

Ознаки теплового виснаження (при стані помірної важкості внаслідок перегріву) включають: втому, запаморочення, головний біль, нудоту, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою чи липкою або виникає висип, судоми в руках, ногах і животі. Спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага, слабкість.

Симптоми теплового виснаження часто однакові і у дорослих, і дітей, хоча діти також можуть стати дратівливими.

Якщо є такі ознаки, слід відразу перейти у прохолодне приміщення та випити достатню кількість рідини.

Коли ознаки перегріву помітили в інших людей, виконайте такі чотири кроки:

Перемістіть людину у прохолодне місце.

Зніміть весь непотрібний одяг, наприклад, піджак або шкарпетки.

Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.

Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використати холодні пакети, загорнуті в тканину,і покладіть їх під пахви або на шию.

Залишайтеся з людиною, допоки їй не стане краще. Вона має почати охолоджуватися та відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.

Коли потрібно викликати «швидку»?

Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження та результатом порушення терморегуляції, який загрожує життю. Експерт радить викликати «швидку», якщо є такі його ознаки:

погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, охолодження та вживання рідини,

дуже висока температура.

гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти,

прискорене серцебиття,

прискорене дихання або задишка,

плутанина думок і відсутність координації,

судоми,

втрата свідомості.

Як уникнути перегріву?

Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або фізичних вправ.

Щоб запобігти цьому:

пийте більше холодних напоїв, особливо якщо ви активні або займаєтеся спортом;

носіть світлий, вільний одяг;

уникайте перебування на сонці з 11:00 до 15:00;

не вживайте алкоголь;

уникайте надмірних фізичних навантажень;

якщо ви перебуваєте в приміщенні в дуже спекотний день, закрийте штори та вікна, якщо надворі спекотніше, ніж всередині.

Діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями (наприклад, діабет або серцево-судинні захворювання) більше схильні до ризику теплового виснаження або теплового удару.