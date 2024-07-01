Тепловий удар: симптоми, при яких слід негайно викликати «швидку»
Поради експерта МОЗ
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Синоптики знову прогнозують спеку в Україні, стовпчик термометра у тіні піднімається до 33-35 градусів. Така температура тримається у більшості міст і сіл нашої країни. В останні роки кількість спекотних літніх днів збільшується, це становить небезпеку для всіх людей, а особливо тих, хто має хронічні проблеми із здоров’ям, каже експерт МОЗ Олег Швець.
«Активність сонячних променів у літні місяці дуже висока, що створює високі ризики перегріву та отримання теплового удару. Перегрів та теплове виснаження зазвичай не потребують екстреної медичної допомоги, якщо людина має можливість перебувати у прохолодному приміщенні протягом щонайменше 30 хвилин. Натомість, при появі ознак теплового удару, необхідне невідкладне втручання лікарів», – каже експерт.
Ознаки перегріву і як собі допомогти?
Ознаки теплового виснаження (при стані помірної важкості внаслідок перегріву) включають: втому, запаморочення, головний біль, нудоту, надмірне потовиділення. Шкіра може стати блідою чи липкою або виникає висип, судоми в руках, ногах і животі. Спостерігається прискорене дихання або серцебиття, висока температура, сильна спрага, слабкість.
Симптоми теплового виснаження часто однакові і у дорослих, і дітей, хоча діти також можуть стати дратівливими.
Якщо є такі ознаки, слід відразу перейти у прохолодне приміщення та випити достатню кількість рідини.
Коли ознаки перегріву помітили в інших людей, виконайте такі чотири кроки:
- Перемістіть людину у прохолодне місце.
- Зніміть весь непотрібний одяг, наприклад, піджак або шкарпетки.
- Дайте випити регідратаційний напій або прохолодну воду.
- Охолодіть шкіру: збризніть або протріть її прохолодною водою. Також можна використати холодні пакети, загорнуті в тканину,і покладіть їх під пахви або на шию.
- Залишайтеся з людиною, допоки їй не стане краще. Вона має почати охолоджуватися та відчувати поліпшення стану протягом 30 хвилин.
Коли потрібно викликати «швидку»?
Тепловий удар є найтяжчим проявом теплового ураження та результатом порушення терморегуляції, який загрожує життю. Експерт радить викликати «швидку», якщо є такі його ознаки:
- погане самопочуття після 30 хвилин відпочинку в прохолодному місці, охолодження та вживання рідини,
- дуже висока температура.
- гаряча шкіра, яка не потіє і може почервоніти,
- прискорене серцебиття,
- прискорене дихання або задишка,
- плутанина думок і відсутність координації,
- судоми,
- втрата свідомості.
Як уникнути перегріву?
Існує високий ризик теплового виснаження або теплового удару під час спекотної погоди або фізичних вправ.
Щоб запобігти цьому:
- пийте більше холодних напоїв, особливо якщо ви активні або займаєтеся спортом;
- носіть світлий, вільний одяг;
- уникайте перебування на сонці з 11:00 до 15:00;
- не вживайте алкоголь;
- уникайте надмірних фізичних навантажень;
- якщо ви перебуваєте в приміщенні в дуже спекотний день, закрийте штори та вікна, якщо надворі спекотніше, ніж всередині.
Діти, люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями (наприклад, діабет або серцево-судинні захворювання) більше схильні до ризику теплового виснаження або теплового удару.