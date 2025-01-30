Вчителів щороку обиратимуть нових

Тисяча львівських вчителів та вихователів щомісяця впродовж року отримуватимуть додатково 15 тис. грн до основної зарплати. Кандидатури на таке преміювання обиратимуть у кілька етапів. Таке рішення закріпили змінами до програми «Педагоги, які надихають» на сесії Львівської міської ради 30 січня, повідомили у ЛМР.

«З лютого вчителі матимуть можливість отримувати додаткову винагороду. Загалом премія надаватиметься для 1000 педагогів, тож в кожній школі буде кілька премійованих освітян», – розповів начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Премії зможуть отримати:

вчителі шкіл Львівської громади, які працюють не менше одного року у закладі освіти на посаді вчителя за основним місцем праці з тижневим навантаженням не менше 18 годин на тиждень;

соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги-організатори, які працюють не менше одного року з навантаженням 40 годин на тиждень;

керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які працюють не менше одного року за основним місцем праці з тижневим навантаженням не менше 18 годин на тиждень.

викладачі та концертмейстери мистецьких та музичних шкіл громади, які працюють не менше одного року з тижневим навантаженням не менше 18 годин на тиждень.

Відбір кандидатів триватиме у три етапи:

1) анонімне голосування серед учнів;

2) професійне тестування педагогічних працівників;

3) оцінювання експертної групи, в якусь входитимуть освітяни, батьки і представники учнівського самоврядування.

Програма «Педагоги, які надихають» діятиме впродовж 2025-2030 років. Освітян для преміювання обиратимуть щороку терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, в місті також діє програма «Освітня премія Львова», за якою щороку на конкурсі обирають 150 освітян для преміювання. 147 педагогів отримують по 35 тисяч гривень, а троє найкращих з різних категорій з – по 100 тисяч гривень.