Том Круз очолює акторський склад

Том Круз зіграє головну роль у новому фільмі мексиканського режисера Алехандро Ґонсалеса Іньярріту. Відомий за стрічками «Легенда Г’ю Гласса» з Леонардо Ді Капріо, «Бердмен», «Сука-любов» працює над картиною, яка поки не має назви. Проте має дату прем’єри: 2 жовтня 2026 року.

У компанії Warner Bros. розповіла про що буде фільм: «Наймогутніша людина у світі починає вирішує довести, що рятує людство, перш ніж катастрофа, яку він і розв’язав, знищить усе».

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Проєкт створюється у співпраці Алехандро Гонсалеса Іньярріту зі співавторами «Бердмена» Александром Дінеларісом та Ніколасом Джакобоне, а також автором сценарію Сабіною Берман. Круз очолює акторський склад, до якого входять Сандра Хюллер («Анатомія падіння»), Джон Гудмен («Король Ральф»), Джессі Племонс («Види доброти») та інші.