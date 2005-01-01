Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно

Літо лише розпочалось, але вже встигло обдарувати нас спекою. В такі дні важливо не забувати часто пити, не чекаючи відчуття спраги, і не тільки воду. Існують різні джерела поповнення водного балансу – овочі, фрукти, різноманітні напої. Якщо хочете спробувати щось незвичне – ось 5 напоїв, які ви швидко можете приготувати самостійно.

Яблучна вода

Один із найпростіших, але й найсмачніших напоїв. Берете кілограм будь-яких яблук, очищаєте від шкірки та кісточок, ріжете тоненькими скибочками, присипаєте цукром та заливаєте літром окропу та варите 15 хвилин. Можна також додати цедру та сік з двох лимонів

Після приготування дайте «яблучній воді» охолонути і процідить її. Пити напій можна або кімнатної температури, або з додаванням кубиків льоду.

А яким напоям у спеку надаєте перевагу ви? Пройдіть тест і перевірте, чи добре ви розбираєтеся в напоях:

Домашній лимонад

Лимонад - це, мабуть, найпопулярніший напій в літню спеку. Візьміть 7 лимонів, вичавіть з них сік та додайте цукор, заливши сік двома літрами окропу. Перемішайте суміш та залишите на ніч у прохолодному місці, а на наступний день перемішайте ще раз і додайте ще трохи цукру за смаком. Після цього профільтруйте суміш та охолодіть її до комфортної вам температури.

Полуничне фраппе

Червень – місяць полуниць, тож приготувати цей напій не буде складно. В блендер кладете 150 грам полуниці, лід, додаєте трошки молока або рідких вершків і збиваєте до однорідної маси. Отриману суміш вилийте в склянку та додайте збитих вершків. Склянку можна прикрасити полуницею.

Апельсиновий морс

Морс – хороший спосіб порятунку від спраги. Щоб приготувати апельсиновий морс, візьміть два помаранчі, очистіть їх від цедри та білої м’якоті, та вичавіть сік. Те, що залишилось, залийте водою, додайте цедру, лимонну кислоту та корицю, і проваріть на слабкому вогні 15 хвилин. Дайте суміші охолонути, після чого процідіть її та додайте сік. Готово!

Шоколадно-молочний коктейль

На десерт – рецепт шоколадно-молочного коктейлю. Берете 250 мл молока, заливаєте його в блендер, додаєте морозиво, 2 столові ложки какао та цукрову пудру. Добре збийте суміш – до утворення пінки. Готовий коктейль можна прикрасити ложкою збитих вершків або посипати перетертим шоколадом.