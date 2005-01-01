Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула

Суспільство30 травня19751
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
Норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла

Від того, скільки рідини на день випиває людина, залежить її самопочуття та здатність ясно мислити. Вживання достатньої кількості води допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму.

То скільки ж рідини потрібно пити? Ця норма для кожної людини індивідуальна. Вона залежить від ваги людини, віку, статі, рівня фізичної активності, температури навколишнього середовища та інших чинників. Однак в середньому норма рідини в день для дорослої людини – 4% від загальної маси тіла, тобто 2800 – 3000 мл/день при вазі 70-75 кг.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує споживати протягом дня в середньому від 2,5 до 3,7 літра рідини для чоловіків та близько 2 – 2,7 літра для жінок.

А скільки ви п’єте рідини на день? Пройдіть тест і перевірте, чи добре ви розбираєтеся в напоях.

Пам’ятайте, що головним сигналом того, що вам потрібно попити, є відчуття спраги. Людина може задовольняти у потребу в рідині, споживаючи лише воду. Але існують і інші джерела рідини – рідкі страви, харчові продукти та різні напої.

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