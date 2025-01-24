Пацієнт з командою лікарів, які подарували йому шанс радіти життю

У 32-річного мешканця Львівщини із цирозом і рідкісною групою крові був мінімальний шанс отримати донорський орган. Але доля подарувала йому аж дві такі можливості. Йому двічі пересадили печінку з різницею рівно в один місяць. Обидві пересадки печінки провели спеціалісти Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова.

Проблеми з печінкою у 32-річного Остапа Толкача з Львівщини почалися майже 6 років тому. З’явилася жовтяниця. Рівень білірубіну зашкалював: понад 800, коли в нормі має бути до 21. Це критичний показник. Лікарі діагностували цироз печінки – незворотнє прогресуюче ураження органа. Єдиний можливий порятунок з таким діагнозом – це трансплантація, повідомили у медзакладі.

Кілька років лікарям вдавалося підтримувати життя Остапа медикаментозно. Але торік печінка почала відмовляти. Ліки вже не допомагали. І влітку 2024 року, після кількох госпіталізацій з внутрішніми кровотечами, чоловік звернувся по допомогу до львівських трансплантологів. Спеціалісти поставили його у чергу на донорський орган, але шанс його отримати був мізерний. У пацієнта рідкісна група крові – IV «+». І така має бути і в донора. Утім, донор з’явився уже за місяць, а Остап отримав шанс на порятунок. 13 серпня трансплантологи провели пацієнту пересадку печінки. Але в післяопераційному періоді виникло ускладнення: тромбоз печінкової артерії. Трансплантований орган вийшов з ладу, а Остапа знову поставили в лист очікування.

Те, що рівно через місяць, 13 вересня, знову з’явився донор із рідкісною 4 групою крові. Лікарі назвали це справжнім дивом.

«Це дійсно дивовижний збіг. Рівно за місяць від попередньої трансплантації з'явився ще один донор з такою самою групою крові. Ми з командою провели Остапу ретрансплантацію печінки. Тобто, повторно пересадили орган одній і тій самій людині. Складність другої поспіль трансплантації полягала в тому, що наш пацієнт переніс вже не одне втручання і утворилися певні спайкові процеси, які ускладнили роботу. Попри це, нам вдалося все зробити успішно», – каже лікар-трансплантолог Олег Гузій.

Для Центру трансплантології ця операція стала першою успішною ретрансплантацією печінки. Пацієнт почувається добре. Каже, що зникла втома, з'явився апетит, енергія. Він хоче якнайшвидще відновитися і повернутися до улюбленої роботи кухарем-кондитером.