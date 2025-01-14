Пацієнта після повторної пересадки серця з реанімації вже перевели у палату

У київському Інституті серця українські лікарі вперше провели ретрансплантацію серця 30-річному пацієнту з Київщини. Повторна пересадка пройшла успішно, чоловіка з реанімації вже перевели у звичайну палату.

Через хворобу серця Петро (так звати пацієнта) переніс кілька операцій, а сім років тому у Білорусі йому пересадили донорське серце. Це дало Петрові шість повноцінних здорових років життя, а ось останній рік серце справлялося не дуже. Чоловік став у лист очікування на пересадку нового органа, а коли його стан значно погіршився, медичний консиліум визначив пацієнту перший статус екстреності. Для Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (ЄДІСТ) це означає право першочерговості при розподілі донорських органів, повідомили 13 січня в Українському центрі трансплант-координації.

Доноркою органа стала мешканка Білої Церкви, яка померла через інсульт. Коли лікарі констатували смерть мозку, рідні дали дозвіл на посмертне донорство.

«Три дні тому трансплант-команда Інституту серця провела ретрансплантацію серця. Сьогодні пацієнт переведений з реанімаційного відділення у звичайну палату. Стан його відповідає рівню перенесеного оперативного втручання», – кажуть у Центрі.

Ретрансплантація – це процес повторної пересадки реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу. Таке хірургічне втручання є одним з найскладніших в трансплантології, кажуть лікарі.

Через імунну відповідь пацієнта на трансплантат може порушитися функція пересадженого органа. Через який час – залежить від багатьох факторів: стану здоров’я реципієнта і донорського органа, правильно підібраної імуносупресивної терапії, способу життя тощо. І якщо медикаментозна терапія не здатна зупинити цей процес і збій в роботі органа стає незворотнім, єдиним порятунком для хворого стає ретрансплантація. Тоді пацієнта знову вносять в лист очікування і готують до нової операції.

Українські трансплантологи мають досвід повторних пересадок нирки і печінки. Зокрема, у 2022 році у Першому медоб’єднанні Львова провели успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопчику, а у 2023 році у У Національному інституті Центру хірургії та трансплантології імені О.Шалімова повторно пересадили печінку 57-річному чоловікові. Ретрансплантацію серця українські лікарі провели вперше.