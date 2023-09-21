Ретрансплантація печінки пройшла успішно

У Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.Шалімова провели ретрансплантацію печінки, тобто, пацієнту вдруге пересадили донорський орган і вдруге врятували життя, повідомили 21 вересня в Українському центрі трансплант-координації.

57-річний Вадим родом з Миколаївщини. Він тривалий час хворів на цироз печінки, спровокований важкою декомпенсованою формою гепатиту С. Рік тому йому провели пересадку органа від родинного донора, але у пацієнта почав розвиватися процес хронічного відторгнення і зміни у пересадженому органі стали незворотними.

«Призначена інтенсивна терапія не дала бажаного ефекту. У чоловіка почали відмовляти нирки, що потребувало ще й замісної терапії – гемодіалізу. Єдиним порятунком залишалася повторна трансплантація. Пацієнта було внесено в лист очікування і за деякий час Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила його спорідненим з померлим донором», – сказано у повідомленні.

Вадиму ( у центрі) життя подарували тричі: один раз мама і двічі лікарі

До порятунку Вадима була залучена велика команда медиків і ретрансплатація та постопераційна реабілітація пройшли успішно. Чоловік уже повернувся додому до родини.

Ретрансплантація – повторна пересадка реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу. Таке хірургічне втручання є одним з найскладніших в трансплантології і для українських фахівців це був перший успішний досвід ретрансплантації печінки.

За статистикою, у 2-5% пацієнтів протягом року можливе відторгнення трансплантованої печінки. Так само незворотньо може порушуватися функція і інших пересаджених органів. Якщо медикаментозна терапія не здатна зупинити цей процес, єдиним порятунком життя хворого стає ретрансплантація. Тоді пацієнта знову вносять в лист очікування і готують до нової трансплантації.

Досвід повторних пересадок органів українські, зокрема, львівські трансплантологи мають. У 2022 році у Львові успішно вдруге пересадили нирку 14-річному хлопчику. Першу трансплантацію нирки йому провели у віці півтора року, 12 років орган працював справно, а коли в його роботі почалися проблеми, медики провели повторну пересадку