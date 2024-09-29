Труман Капоте народився 30 вересня 1924 року

30 вересня виповнилось би сто років американському письменнику та сценаристу Труману Капоте. З цієї нагоди виглядає доречним нагадати найкращі екранізації творів письменника, а також фільми та серіал про нього самого.

«Сніданок у Тіффані»

Breakfast at Tiffany's, 1961, режисер Блейк Едвардс

Це найвідоміша екранізація Капоте, хоч сам письменник не любив цю картину. Скоріше за все через те, що вона дуже сильно відрізняється від роману. Глядачі картину обожнюють, насамперед завдяки Одрі Гепберн у ролі Голлі Ґолайтлі.

Пол Варджак (Джордж Пеппард), письменник, який живе коштом багатої коханки, переїжджає на нову квартиру та знайомиться з сусідкою Голлі Ґолайтлі, легковажною дівчиною, що мріє стати утриманкою багатого чоловіка. Вона плутає імена, зберігає телефон у валізі під ліжком, тікає з квартири через вікно й марить ювелірним магазином Tiffany & Co.

Фільм отримав кілька номінацій на премію «Оскар», перемігши в номінаціях «найкраща музика до фільму» та «найкраща пісня». Пісня Moon River стала класикою.

Костюми для Одрі Гепберн робив знаменитий кутюр’є Юбер де Жіванші.

«Холоднокровне вбивство»

In Cold Blood, 1967, режисер Річард Брукс

Трумен Капоте буквально змінив літературну форму своїм твором 1966 року «Холоднокровне вбивство». Книга, яку він називав «науково-популярним романом», розповідає правдиву історію Діка Гікока та Перрі Сміта, двох нероб з Канзасу, які вбили цілу сім'ю фермерів та зрештою опинилися в камері смертників. Твір демонстрував новий підхід до репортажної та кримінальної літератури. Адаптація 1967 року сценариста та режисера Річарда Брукса – шедевр, що вражає чіткістю оповідання, яскравим візуально-естетичним стилем та психологічним підходом. Головні ролі зіграли Том Роу та Робрег Голмі.

«Лугова арфа»

The Grass Harp, 1995, режисер Чарльз Меттоу

Головні ролі зіграли Пайпер Лорі, Сіссі Спейсек, Едвард Ферлонг, Джек Леммон.

Після смерті батьків Коллін Фенвік живе у своїх кузин, Доллі та Вірени, які є повними протилежностями один одному. Вірена – владна жінка, яка тримає у руках ціле місто. Доллі –романтична натура, яка відчуває страх перед життям. Якось, після сутички з Віреною, Коллін, Доллі та її подруга Кетрін йдуть жити в будиночок на дереві.

«Капоте»

Capote, 2005, режисери Беннет Міллер та Аланна Міллс

У біографічному фільмі володар «Оскара» Філіп Сеймур Гоффман зображує письменника як самотнього егоцентрика. Сюжет фільму присвячений тому періоду у житті автора: з 1959 по 1965 рік, коли він написав свій культовий роман «Холоднокровне вбивство». Книга мала шалений успіх, але вона також стала причиною загибелі її знаменитого автора.

«Погана слава»

Infamous, 2006, режисер Дуглас Макграт

Стрічка «Погана слава» розповідає таку саму історію, як і фільм «Капоте», тільки вже з британським актором Тобі Джонсом у головній ролі. Фільм нічим не поступається своєму попереднику. До того ж, у «Поганій славі» було зібрано чудовий акторський ансамбль: Сандра Буллок зіграла письменницю Гарпер Лі, а Сігурні Вівер з'являється в фільмі як світська левиця Бейб Пейлі, а Деніел Крейг неповторний у ролі вбивці Перрі Сміта.

«Ворожнеча. Капоте проти лебедів»

Feud, серіал, 2 сезон, 2024, режисер Гас Ван Сент

«Ворожнеча» – американський телесеріал-антологія, створений Раяном Мерфі, Джаффе Коеном та Майклом Замом. Другий сезон вийшов у 2024 році та називався він «Капоте проти лебедів», поставив його Гас Ван Сент («Мій особистий Айдахо», «Слон»).

Сезон розповідає про події, що відбулися після публікації у 1975 році в журналі «Esquire» уривків із незакінченого роману Трумена Капоте «Почуті молитви». Персонажі роману грунтувалися на реальних знайомих автора, які були відомими людьми. Головні ролі зіграли Том Голландер, Наомі Воттс, Даян Лейн, Хлоя Севіні, Каліста Флокхарт, Демі Мур.