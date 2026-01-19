Будівництво таких цікавих камʼяниць зумовлене обмеженням ділянки

Серед розмаїтої архітектури Львова можна зустріти так звані будинки-кораблі, які візуально видаються плоскими, наче мають одну стіну. Про такі споруди у своєму районі розповіли на сторінці Личаківської районної адміністрації.

«Одні з найцікавіших прикладів пласких будинків у Львові зосереджені в Личаківському районі. Такі споруди з’явилися у Львові наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, коли місто стрімко модернізувалося, а вартість землі змушувала архітекторів шукати нестандартні рішення», – зазначають в адміністрації.

Пекарська, 34

Чи не найвідомішим прикладом такої архітектури є кам’яниця на вул. Пекарській, 34. Кут між фасадною і тильною стіною становить 45 градусів, а зрізана вершина має всього 1,4 м ширини. У найвужчій частині будинку приміщення мають площу близько метра, а в кімнатах – скошені боки. Там зазвичай облаштовують шафи й полиці нестандартної форми, схожі на ніс корабля.

Лисенка, 10

Ще один, необароковий триповерховий будинок кінця XIX ст., є на вул. Лисенка, 10. Його гострий кут у східній частині зумовлений обмеженнями ділянки: відразу за ним починався сад монастиря кармелітів босих, оточений високим муром.

На початку XX століття у камʼяниці працювало закордонне представництво Революційної української партії та зупинялись політики УНР, зокрема Симон Петлюра. Декілька місяців він навчався на університетських курсах українознавства у Львові, якими керував Михайло Грушевський. У 1911–1939 роках там був офіс видавництва «Русалка».

Вул. Бобанича, 8

Ще один «плоский» будинок стоїть на вул. Бобанича, 8. Він примикав до валу колишніх передміських фортифікацій XVII ст.

«Високі вікна, центральні балкони та маленькі вежі на даху створюють особливий вигляд. Саме тут на початку ХХ століття мешкала родина відомих українських скульпторів Теофіла та Олександри Джулинських. У власній майстерні митець творив роботи, що нині зберігаються в музеях і приватних колекціях, а будинок назавжди залишився частиною мистецької історії Львова», – додають в адміністрації.