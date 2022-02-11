Президентські стипендії отримуватимуть сестри Музичук та Катерина Крива

Трьом спортсменкам із Львівщини виплачуватимуть президентську стипендію. Йдеться про шахісток сестер Музичук та каратистку Катерину Криву. Про це у четвер увечері у Telegram повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Президентські стипендії, відповідно до указу, отримають:

чемпіонка світу з шахів Марія Музичук (9 прожиткових мінімумів);

бронзова призерка чемпіонату світу Анна Музичук (7 прожиткових мінімумів);

бронзова призерка чемпіонату світу з карате Катерина Крива (7 прожиткових мінімумів).

Також половину від суми премій спортсментів отримуватимуть їхні тренери: Наталя Музичук, Олег Музичук та Ігор Богдан.

На Урядовому порталі зазначено, що загалом президентські стипендії призначили 19 спортсменам.

«Сьогодні призначили 19 стипендій видатним спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам. Крім того, з 1 квітня будуть призначені ще 50 стипендій Президента України видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту, які посіли 1-3 місця на міжнародних змаганнях», – відзначив 9 лютого під час засідання Кабміну Денис Шмигаль.

Зазначимо, що суми стипендій не вказані, лише кількість прожиткових мінімумів. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, з 1 грудня 2021 року загальний показник прожиткового мінімуму в Україні зріс із 2294 грн до 2393 грн.