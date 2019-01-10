Три українські фільми увійшли у топ-10 кінопрокату

«Я, ти, він, вона» за 11 днів прокату зібрала майже 44 мільйонів гривень

Перший вікенд 2019 року має шанс увійти в історію українського кінопрокату. По-перше, відразу три українських комедії увійшли до топ-10 лідерів з касових зборів. По-друге, одна із них має шанс встановити новий рекорд.

Стрічка від студії «Квартал 95» «Я, ти, він, вона» за 11 днів прокату зібрала майже 44 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці минулого року романтична комедія «Божевільне весілля» зібрала в українському прокаті понад 54 млн грн за весь час прокату. Це дозволяє припустити, що фільм «Я, ти, він, вона» має шанси побити цей рекорд.

У фільмі «Я, Ти, Він, Вона» йдеться про подружню пару, пристрасть якої після 10-ти років спільного життя, згасла, і вони вирішили розлучитися. Однак суддя дав їм місяць на роздуми, і чоловік з дружиною вирішили за цей час дозволити собі все, у чому відмовляли за десять років шлюбу.

Фільм було знято російською, а вже потім дубльовано українською. Режисерами фільму є Володимир Зеленський та Девід Додсон. У головних ролях – Володимир Зеленський, Євген Кошовий, Надія Дорофєєва та Анастасія Коротка. Бюджет фільму – майже 36 млн грн. Державна підтримка - 17,6 млн грн.

Друга українська стрічка, «11 дітей з Моршина», займає 6-й рядок у рейтингу. За 4 дні прокату вона зібрала майже 3 млн грн.

Героїня фільму, Сніжана, у бажанні заробити легкі гроші, вирішує обдурити всіх і заволодіти землею, де, згідно з легендою, впав метеорит. Все б нічого, якби на її шляху не з’явилися 11 дітей з Моршина. Згуртувавшись в єдине ціле заради єдиної мети, вони розпочинають боротьбу з несправедливістю. Режисером картини є Аркадій Непиталюк, чиї «Припутні» стали одним із найкращих фільмів попереднього року.

Комедія «Секс і нічого особистого» довела свої валові збори до 21 мільйона гривень. Її показують уже 18 днів, цього вікенду вона знаходиться на 7-му рядку чільної десятки українського кінопрокату.

Сюжет фільму полягає в тому, що на пропозицію руки і серця головному герою кажуть, що він в ліжку повний нуль. Вбитий горем Сергій їде в Прагу до свого друга Василя. Він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Головні ролі у фільмі молодої режисерки Ольги Ряшиної виконали Роман Луцький, Анжеліка Ніколаєва, Сергій Притула, Наталя Мазур. Також в епізодах можна побачити учасників «Вар’яти Шоу» та Андрія Данилка.

Ще одна українська стрічка, «Пригоди S Миколая», завершила прокат з майже з 9 млн грн.