Тригером нашої мобілізації став політичний тиск на УКФ – нову інституцію, яка має найцінніше – прозорі процедури, експертність і довіру сотень спільнот.

Конкурс на посаду Виконавчого директора, який проводила нова Наглядова рада ми мали можливість спостерігати онлайн, і усім є очевидно, що ця Наглядова рада є загрозою для УКФ.

Інституції і громадські об’єднання, які делегували до складу Наглядової Ради УКФ своїх представників проігнорували вимоги Закону про УКФ, який передбачає, що члени НР повинні бути компетентними, мали бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет і були визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності.

Таємне голосування виявило й іншу важливу проблему – найслабша кандидатка отримала найбільшу кількість голосів членів Наглядової ради, що свідчить як про змову, так і про те, що ручне управління і політизація повністю повертаються у гуманітарну сферу.

Лист від PEN Ukraine до Президента щодо неприпустимості ручного керування інституціями підписало близько 1500 осіб, та огранізацій. Реакції нема, і це не дивно. Реакції не було й на 10-ти тисячний мітинг.

Тому, ми сформулювали три вимоги до владних інституцій:

Відставка чинного складу та перезавантаження Наглядової Ради УКФ, Ради з підтримки кінематографії при Держкіно та інших Наглядових Рад, які мають брак довіри або призначені з порушенням вимог законодавства.

Припинити втручання Офісу Президента, депутатів та Наглядових рад в операційну діяльність державних інституцій у різних сферах, зокрема Держкіно та УКФ.

Негайно оголосити відкриті конкурси на посади керівників державних інституцій в яких, у порушення вимог законодавства конкурси досі не оголошено. Забезпечити прозорий, чесний конкурс на посаду виконавчого директора УКФ.

Якщо ці вимоги не будуть виконані найближчим часом, якщо загроза ручного урядування, інтриг та телефонного права не буде усунута зокрема і у тому числі у культурній сфері, то залишаємо за собою право мобілізувати культурні спільноти на об’єднання і акції прямої дії, разом з іншими правозахисними ініціативами в Україні.

Принципи доброчесності, прозорості прийняття рішень, партнерства держави та громадянського суспільства – це наша справа, бо це наша держава.

Оригінал

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